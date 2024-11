De Nieves Álvarez a Miguel Ángel Silvestre: así se están volcando las estrellas en ayudar a los afectados por la DANA

La gigantesca ola de solidaridad que recorre toda España durante los últimos días ha impregnado también a un gran número de rostros conocidos, quienes de una forma u otra desean poner su granito de arena para echar una mano en la medida de lo posible a los miles de afectados por la DANA.

© GTRES

La mayoría de ellos están usando el altavoz de sus redes sociales, donde cuentan con millones de seguidores no solo aquí sino también fuera de nuestras fronteras, para hacerse eco de las diferentes iniciativas ciudadanas que buscan socorrer a todos aquellos que lo precisan urgentemente en las zonas devastadas.

© GTRES

Uno de los más activos es sin duda Miguel Ángel Silvestre, quien incluso ha viajado hasta Valencia para participar 'in situ' en labores de recogida de alimentos, ropa o bienes de primera necesidad para los damnificados. El actor se siente además con el deber de hacer lo que pueda por sus paisanos valencianos, ya que él es natural de Castellón y le toca muy de cerca.

© GTRES

El intérprete, acompañado por su novia Rebeca Toribio, grababa un vídeo desde el interior del coche en el que se desplazaban hasta allí y contaba lo siguiente: “Acabo de hablar con un amigo mío, que es bombero y me ha insistido en esto. La gente que vayamos a ayudar debemos ir con mascarilla y guantes. Ya han pasado más de 60 horas, el agua está muy contaminada, estancada, hay cadáveres de todo tipo de animales y aguas negras", señalaba.

© GTRES

“Otra opción muy buena es ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí hay un centro de coordinación mucho más directo y fiable donde están asignando a cada persona un destino para poder ir”, añadía en su mensaje el que fuera protagonista de Velvet, tras la mayor catástrofe natural que hemos vivido en décadas y que deja ya al menos 211 víctimas mortales, más cientos de desaparecidos.

© GTRES

Tampoco quiere quedarse en casa con los brazos cruzados el jugador Vicente Iborra, capitán del Levante U.D. y ex del Villarreal. Este jueves se le vio llevando un carro de la compra, pala y escoba en mano, caminando junto a su familia en plena carretera de Paiporta, municipio que ha sufrido el desbordamiento del barranco del Poio. "El fútbol ahora es secundario", aseveraba a los medios del club granota sobre el arduo trabajo que ahora está haciendo.

© RTVE Vicente Iborra, durante las labores de ayuda

Otra valenciana conocida por todos es Cristina Tárrega, quien también se está implicando al máximo después de la tragedia. En este sentido, ha puesto a disposición la casa que tiene en su tierra y este sábado por la tarde hacía un llamamiento desde el programa Fiesta (Telecinco), donde colabora.

© GTRES

Modelos, actrices, cantantes, influencers... que tienen el poder de llegar a un público muy amplio están difundiendo en sus cuentas oficiales las convocatorias y quedadas estratégicas de voluntarios, los distintos comunicados con información de servicio público donde se explica al detalle cuáles son los puntos de encuentro, las direcciones, los teléfonos y qué hacer en cada momento.

© GTRES

Nieves Álvarez es una de ellas y escribía que "mi corazón está pensado en quienes han perdido tanto en tan poco tiempo (...) Lo más importante ahora es estar presentes, de la forma que sea, para quienes están sufriendo. Ya sea en persona o desde la distancia, enviémosles toda nuestra fuerza y apoyo".

© GTRES

Señala también la maniquí que "muchos me habéis escrito en privado, pidiéndome que siga compartiendo contenido para ayudar a desconectar un poco de esta realidad tan dura. La verdad es que me resulta difícil decidir qué hacer. Por un lado, siento que hablar de moda o belleza podría parecer frívolo en un momento tan doloroso; pero, por otro, saber que puede servir para evadirse de la tristeza, aunque sea por un instante, me hace pensar lo contrario".

© GTRES

Victoria de Marichalar, Eugenia Martínez de Irujo, Paco León, Sole Giménez, Ana Duato, Úrsula Corberó, Paz Padilla, Paula Echevarría, Aitana Ocaña, Lola Índigo, Vicky Martín Berrocal, Laura Escanes, María Pombo, Marta Lozano o Anabel Pantoja, entre muchos otros, dedican durante los últimos días sus publicaciones a intentar movilizar a sus fans y dar voz a todos aquellos que reclaman ayuda.

© GTRES

Los chefs José Andrés y Pepa Muñoz están ya sobre el terreno, repartiendo alimentos y cocinando menús para los que ahora mismo no tienen qué llevarse a la boca. Con su organización no gubernamental World Central Kitchen, el primero contaba este viernes al mediodía que "traemos agua, fruta y bocadillos" a la población de Mira, para después seguir su ruta por otras localidades afectadas.