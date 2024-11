Máximo Huerta logra por fin comunicarse con su familia tras estar incomunicado tres días junto a su madre por la DANA

El histórico temporal que sacude ya desde hace cuatro días nuestro país ha provocado que varias localidades de las distintas Comunidades afectadas - Valencia, Castilla - La Mancha y Andalucía- se vean completamente incomunicadas, sin luz ni cobertura durante largas horas. Aunque actualmente se encuentran restableciendo los puntos de comunicación, son varios los territorios que aún se encuentran 'aislados'.

© GTRES Máximo Huerta en una firma de libros en Madrid

En estos días, son muchos los rostros conocidos que cuentan cómo están viviendo la situación y en qué condiciones se encuentran. El escritor y periodista valenciano Máximo Huerta tenía planeado viajar a Madrid el pasado miércoles 30 de octubre para presentar su nuevo libro, Mi pequeña librería, pero se encontró con la llegada de la DANA. La autovía A3, que conecta la Comunidad Valenciana con la capital, quedó completamente intransitable. Después de varias horas atrapado en su coche, Huerta finalmente logró llegar a su hogar en Buñol. "La autovía A3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche, por fin he llegado a casa. Estoy en Buñol. Mi abrazo a todos los afectados, que son muchos, demasiados", compartió.

© GTRES Periodista y escritor Máximo Huerta

El escritor ha entrado en directo en la Cadena Ser para contar cómo se encuentran tanto él como su madre Clara Hernández, con la que vive: "Ella está conmigo, es una afortunada, pero me imagino a todos los ancianos que pueden estar en un piso o que se han quedado solos". El escritor es hijo único y lleva varios años volcado en el cuidado de su progenitora, cuya salud se ha visto afectada con el paso del tiempo. En su última visita a El Hormiguero ya contó que padecía muchos problemas, debido a las intervenciones quirúrgicas o la demencia. De hecho, en las declaraciones a los micrófonos de Cadena Ser asegura que "cuando tienes una enfermedad mental vives en un presente continuo, lo que has dicho hace diez minutos lo olvidas, el presente continuo vuelve, y vuelve a preguntar lo mismo, por lo cual no llega a ser consciente de todo, de la tragedia".

© @máximohuerta

Las comunicaciones están siendo muy complicadas en los territorios afectados debido a los cortes de suministros eléctricos provocados por las inundaciones. De hecho, tras varias horas sin publicar nada, el escritor consiguió acceder a un punto de cobertura y no dudó en compartir un mensaje con todos sus seguidores: “Muchas gracias por todos los mensajes, han llegado de golpe en un rato de cobertura. En casa estamos bien y la familia de Utiel también. Por fin, tras tres días pudimos comunicarnos. Hay luz y agua en casa. Gracias por el cariño y la empatía, escribía.

© @maximohuerta Comunicado en redes sociales de Máximo Huerta

Como él, son miles de familias afectadas por la catástrofe y decenas las personas desaparecidas. A primera hora de la mañana del sábado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska confirmaba que en las últimas horas el dato total de fallecidos asciende a 207.

© GTRES Escombros causados por el paso de la DANA

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a petición del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, enviará a 5.000 militares más a los 3.000 ya desplegados para ayudar en las tareas de rescate y emergencia en las zonas más afectadas por la DANA.

Valencianos afectados por la DANA

El temporal ha provocado una ola de apoyo por parte de muchos rostros conocidos de nuestro país que están sufriendo los efectos de la DANA. Desde la colaboradora de televisión Nuria Roca, que no pudo contener su tristeza en El Hormiguero, donde compartió cómo está viviendo las difíciles horas tras la catástrofe que ha golpeado a su tierra natal, hasta el presentador Pablo Motos, que no sólo mandó un mensaje de solidaridad en su programa, sino que también sufre la angustia de tener un amigo entre los desaparecidos.

© GTRES Puntos de recogida de alimentos en Valencia

© GTRES Servicio UME en Valencia

Se desconoce la cifra exacta de desaparecidos, pero sin duda, es lo que mantiene en alerta a todos los equipos de rescate. La presentadora Carmen Alcayde publicaba en sus redes sociales un mensaje de ayuda para poder encontrar a un familiar: “Si alguien sabe algo por favor que me escriba. Estamos desolados como tantas otras familias”, con estas palabras acompañadas de una imagen del desaparecido, la colaboradora pide ayuda a sus seguidores.

© TVE Rozalén, devastada por la tragedia de su pueblo, Letur

La última persona que hemos podido ver en las zonas afectadas ha sido la cantante Rozalen, que llegaba el jueves por la tarde a Letur, su pueblo (Albacete), para arropar a sus familiares y amigos tras la tremenda riada que dejó numerosos destrozos y provocó la desaparición de cinco vecinos en la localidad.