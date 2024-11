Mariah Carey inaugura la Navidad con un divertido vídeo convirtiendo a Morticia Addams en Mamá Noel

Como no podía ser de otra forma, un año más, Mariah Carey ha vuelto a inaugurar la Navidad. Nada más terminar Halloween, el 31 de octubre y comenzar noviembre, la artista ha publicado un nuevo vídeo - que tantos esperaban con muchas ganas - con su famosísimo villancico: All I Want For Christmas is You y bajo el título: "¡¡¡ES LA HORA!!!! ⏱️🎉🎄". En él, la reina de las fiestas dice adiós a Morticia Addams y a la oscuridad y vuelve a sacar su mono de 'Mamá Noel'. Además, su acompañante, disfrazado de Gomez Addams se convierte en un muñeco de nieve. Todos los detalles en el vídeo.