El llamamiento de Carmen Alcayde tras la desaparición de un familiar en Chiva por las inundaciones

Los fallecidos por la DANA se elevan ya a 202 en la Comunidad Valenciana, además de los dos localizados en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Pero lo que más preocupa ahora mismo es la puesta en marcha de los equipos de rescate para localizar a los desaparecidos. Desde que la tragedia diera comienzo el pasado martes 29 de octubre, han sido muchas las personas que han utilizado sus redes sociales como vía para localizar a sus familiares, amigos o vecinos, de los cuáles aún se desconoce su paradero.

© GTRES Daños materiales causados por la DANA

© GTRES Presentadora Carmen Alcayde

Entre los afectados por la desaparición de sus seres queridos se encuentra la presentadora Carmen Alcayde que, desesperada, ha compartido en su perfil público que el hermano de una de sus tías se encuentra desaparecido desde que el temporal azotó la Comunidad Valenciana. La presentadora, afectada por la situación, ha publicado una imagen de su familiar acompañada de un mensaje con toda la información necesaria para que sea más fácil su localización.

© @alcayde_carmen Publicación de Carmen Alcayde sobre su tío Miguel Burdeos

“Si alguien sabe algo por favor que me escriba. Estamos desolados como tantas otras familias”, con estas palabras acompañadas de una imagen del desaparecido, la presentadora pide ayuda a sus seguidores. Además, ha querido añadir “el hermano de mi tía está entre los desaparecidos. Estaba almorzando en Chiva y su coche está localizado por el barranco de Chiva”. Por el momento no se conoce más información, más allá de que su coche si ha podido ser encontrado, pero sin rastro de Miguel Burdeos.

© @alcayde_carmen Carmen Alcayde junto a su hija

Cabe recordar que tanto ella como sus hijos y muchos familiares, son de Valencia. "Mi tierra, mi hogar y el de mis hijos, devastado por la fuerza del agua. Mi pésame a todos los familiares de los fallecidos y todo mi cariño a los miles de afectados", con estas palabras la presentadora manda todo su apoyo además de estar activa en todo momento compartiendo mensajes con información relevante para los afectados.

La desolación de otros valencianos conocidos

El de Carmen Alcayde no es el único de los casos de personajes públicos que se han visto envuelto en la tragedia. En la noche del pasado jueves 31 de octubre, el presentador Pablo Motos comenzó El Hormiguero con unas emotivas palabras referidas a su tierra. "Yo soy de Valencia, nací en Requena. Mi familia está allí, están incomunicados. Anoche mi mejor amigo se libró porque llevaba mi coche, que es un coche alto y se pudo refugiar en un sitio elevado hasta que llegó el Ejército, otro de mis amigos sigue desaparecido y no sabemos nada de él".

© @pablomotos Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Por su parte, la familia de David Bustamante también ha sido una de las afectadas por las inundaciones. El cantante se encuentra de promoción de su nuevo disco en Sevilla y aún no ha conseguido poder verles. "Todavía no me he podido juntar con mi chica, no ha podido salir de Valencia" pero también ha querido dejar claro la "suerte" que tiene pero ha querido mandar un mensaje a todas las víctimas: "Valencia es una tierra que me ha dado mucho (...) si está en mano poder ayudar de la manera que sea estaremos allí".

© GTRES David Bustamante en Sevilla

Pero son muchos los rostros conocidos que se han sumado a la causa y piden ayuda para encontrar a todas las personas y colaborar con la ayuda. El famoso streamer Ibai Llanos publicó un vídeo en el que "deja su granito de arena" compartiendo el número de teléfono de ayuda a la búsqueda de personas. Pero no ha sido el único, el cantante Pablo Alborán también se volcaba con la causa compartiendo todo tipo de información relevante en su perfil público además de un mensaje de ánimo: "Todo mi apoyo para las ciudades afectadas por las inundaciones. Estoy consternado con las imágenes de Valencia, os llevo en el corazón". Junto a ellos, miles de personas por todo el país están pendientes de nuevas noticias que llegan desde la Comunidad Valenciana y otras zonas afectadas en el territorio.