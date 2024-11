Hailey Bieber comparte la primera foto de su hijo, Jack Blues, desde que nació en agosto

Hailey Bieber ha sorprendido a sus seguidores al compartir, por primera vez desde que nació su hijo, una adorable imagen de su pequeño, Jack Blues. La modelo de 27 años, que dio la bienvenida al niño en agosto, ha decidido aprovechar este Halloween para ofrecer un vistazo entrañable de su vida familiar, con la que siempre ha sido muy privada. La empresaria tampoco ha dejado pasar esta festividad, que tanto disfruta, para disfrazarse junto a su amiga Kendall Jenner, en unas imágenes que se han hecho virales.

© haileybieber

En la imagen que ha publicado la empresaria, podemos ver a Jack acomodado en un portabebés, con sus pequeños pies asomando de un conjunto rosa. Hailey ha añadido un toque divertido al colocar una pegatina de "He votado" en el pie de su bebé, animando a sus seguidores a participar en las elecciones: "¡Feliz Halloween! Salgan y voten". Con este gesto, la modelo no solo comparte su alegría como nueva madre, sino que también anima a sus fans a votar.

© haileybieber

A pesar de haber celebrado Halloween con su bebé, la modelo no dejó pasar la oportunidad de unirse a la fiesta de disfraces como cada año. Primero, compartió unas divertidas imágenes en compañía de su inseparable amiga Kendall Jenner, donde ambas lucieron disfraces coordinados para representar a dos icónicas figuras de la cultura pop. En esta ocasión, las modelos se inspiraron en Paris Hilton y Nicole Richie, las estrellas del reality The Simple Life. En seguida, su look como dos de las rubias más emblemáticas de la televisión se volvió viral.

© haileybieber © Fox

Después, la modelo no dudo en mostrar su traje individual. En esta ocasión, eligió transformarse en la icónica superheroína Kim Possible, deslumbrando a sus seguidores con su versión de la pelirroja. Con un look perfectamente logrado, Hailey demostró que puede lucir genial con cualquier color de pelo y encarnando el espíritu audaz y aventurero de esta querida heroína de acción.

© haileybieber

Su privada vida con Justin Bieber

Hailey y Justin Bieber están disfrutando de uno de los momentos más felices de sus vidas tras la llegada de su primer hijo, Jack Blues. El pequeño ha sido un sueño cumplido para la pareja, quienes han compartido que el embarazo fue una bendición largamente esperada y motivo de gran celebración. La elección del nombre del pequeño, Jack Blues, también tiene un significado especial. Siguiendo una tradición familiar, Jack comparte las iniciales "JB" que ya llevan su padre Justin, su abuelo paterno Jeremy, y algunos de los hermanos de Justin, quienes también llevan nombres que empiezan con la misma inicial.

© justinbieber

Justin y Hailey comenzaron su historia en 2014 cuando se conocieron a través de la iglesia que ambos frecuentaban. Aunque su relación tuvo altibajos y se separaron en 2016, el amor finalmente los reunió en 2018, año en que se casaron y comenzaron su camino como pareja. A pesar de vivir bajo los focos de la fama, ambos han sido abiertos sobre su deseo de formar una familia y construir una vida en común. Hailey habló en varias entrevistas sobre su ilusión por tener hijos, aunque también confesó el temor que le causaba la exposición pública. "Quiero tener hijos, pero me asusta la idea de que puedan ser objeto de comentarios hirientes en redes", confesó.

© haileybieber

© haileybieber

Desde el nacimiento de Jack, la alegría entre sus familiares ha sido palpable. El padre de Hailey, el actor Stephen Baldwin, no dudó en expresar lo encantado que está con su nieto, al que describe como "increíblemente bonito". La emoción también se sintió en la familia de Justin, donde su madre, Pattie Mallette, desbordó felicidad al compartir en redes sociales: "¡Oh, mi corazón! ¡Bienvenido, bebé Jack! ¡Te amo tanto!"

© haileybieber

Hasta ahora, Hailey ha manejado su maternidad con un equilibrio entre su vida pública y privada, y en octubre sorprendió a sus seguidores al mostrar en TikTok un toque especial en sus accesorios: una pulsera dorada grabada con el nombre de su hijo, Jack Blues. También, en otra publicación de Instagram, se la vio luciendo un collar de oro con las iniciales "JBB", en honor a su pequeño, un detalle que demuestra el profundo amor y dedicación que siente hacia su bebé.

El entusiasmo de Justin, quien ha estado al lado de Hailey en cada paso, también ha sido evidente. Según fuentes cercanas, el día que ambos supieron del embarazo fue uno de los más felices de sus vidas, y Justin no podría estar más orgulloso de su rol como papá. Este es un nuevo capítulo para la pareja, que ha convertido la llegada de Jack en un motivo de unidad y alegría. Con esta primera foto de su bebé, los Bieber nos dan un pequeño vistazo de su felicidad y el amor que ahora comparten con su nuevo integrante.