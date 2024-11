Paula Gonu revoluciona la cocina: nos descubre sus recetas favoritas para salir de la zona de confort

Pocas personas conocemos que disfruten tanto de la comida como Paula Gonu. La catalana está de enhorabuena y no es para menos; acaba de publicar su primer libro de recetas, Comer y esas cosas con recetas diferentes para salir de lo de siempre. La influencer es una apasionada de la comida y la gastronomía, y aunque a través de sus redes sociales ya había mostrado esta afición, ahora ha decidido plasmarla en las páginas del libro. Recetas al alcance de cualquiera, para enseñarte a hacer platos increíbles, aunque seas un negado/a para la cocina. Hablamos con Paula Gonu, quien nos cuenta todos los detalles de esta nueva aventura, cómo ha sido el proceso y su nuevo proyecto profesional. ¡Prepárate para inspirarte y saborear lo mejor de su cocina!

La creadora de contenido ha publicado su primer libro de recetas, 'Comer y esas cosas'. Una gran variedad de recetas diferentes para salir de lo de siempre

-Paula, primero que nada, enhorabuena por tu segundo libro, Comer y esas cosas. ¿Cómo lo estás viviendo?

-Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto; para mí son las recetas de mi vida. Hace un año me hice un vision board, que es una especie de panel en el que ilustras todas las cosas que quieres hacer y conseguir durante el año. Fue muy fuerte porque una de ellas era escribir un libro, y se ha cumplido.

-Entonces, ¿fue algo meditado?

-Hace un año, cuando nos encontramos en la premiere de Berlín te lo dejé caer, aunque no quise contarlo porque hacía tan solo dos meses que me lo habían propuesto. Por eso comenté que tenía un proyecto relacionado con la cocina, por lo que muchos apuntaron que podía ser un libro o abrir un restaurante.

-¿Cómo nace tu pasión por la cocina?

-Para mí, cocinar es demostrar que te quiero. Yo expreso mi cariño así, aunque es verdad que en mi casa, cuando era pequeña, mis padres me cocinaban muy normal: pescado, verduras, sopas… Tampoco eran platos súper elaborados, pero sí que eran platos “convencionales” que debía comer una niña de mi edad. Mi curiosidad nació por saber cómo hacer platos que me apetecían y que en mi casa no cocinaban. A lo largo de los años he ido aficionándome, y hacer batch cooking —una forma de organizar las comidas de toda la semana cocinando en una sola sesión— me ha ayudado en todo este proceso y por mi amor por la cocina. Además, mi abuelo por parte de padre era cocinero y tenía un bar, así que la conexión con la cocina la he tenido desde siempre.

Sobre estas líneas, Paula Gonu en la premiere de 'Berlín'. Fue hace un año, cuando la creadora de contenido ya estaba preparando su primer libro de recetas, un proyecto al que le ha puesto mucho ilusión

-A través de tus redes sociales has mostrado tu lado más culinario, pero ¿sueles cocinar todos los días platos elaborados o te conformas con una tortilla?

- Pues depende, no te voy a mentir (risas). Intento optimizar mi tiempo, y creo que la clave es organizarse. Si, por ejemplo, un día me preparo todas las comidas de la semana, entonces intento cocinar platos más elaborados, pero si llega una noche y no tengo tiempo ni ganas, soy bastante práctica. Por eso me gusta este libro, porque puedes encontrar recetas muy básicas, pero elaboradas de una manera que les da su toque.

-¿Qué puede encontrar el lector en el libro?

-Desde una receta con boloñesa con philadelphia, piccata de pollo, tacos de ternera, noquis con pesto y mortadela… Recetas fáciles, donde solo tienes que comprar los ingredientes y dejarte llevar.

-Por ejemplo, yo soy una negada en la cocina, ¿me puedo comprar el libro?

-Sí, totalmente. Esto es lo bueno que tiene: al final son recetas que puede hacer cualquier persona en la cocina. Son muy sencillas, así que son aptas para todos los públicos (risas). Otra cosa que a mí me gusta mucho es que en el índice he puesto una especie de casilla para que la gente pueda tachar las recetas que vaya haciendo y probando. Es un detalle, pero yo que soy mucho de hacer listas, quería que el lector lo tuviera.

-Tu primer libro de cocina, ¿lo siguiente será un restaurante?

-Pues es algo complicado, porque la hostelería es muy sacrificada. Cuando tenga mi vida más asentada y pueda vivir de esto, sí que me gustaría montar un pequeño restaurante, con seis mesitas y cocinar yo. Es mi sueño, pero ahora mismo invertir tiempo y otros recursos en abrir un restaurante a corto plazo me da un poco de vértigo, de momento.

-¿Tienes algún proyecto profesional a la vista?

-Esta semana estreno el podcast Culpables, donde el concepto es no tener miedo a dar nuestra opinión. Por eso, estaré rodeada de gente que se muestra tal y como es, sin filtros, y allí hablaremos de todos los temas, y hablaremos sobre que no existen ni buenos ni malos, y que todo el mundo puede expresar su opinión sin miedo a que lo juzguen.