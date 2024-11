Hablamos con Nerea Rodríguez: de su nuevo reto a cómo afrontar la salud mental

Conocimos a Nerea Rodríguez en una de las ediciones más seguidas de Operación Triunfo, la de 2017. El concurso la catapultó a la fama y, desde entonces, la artista de 25 años, se ha ganado su sitio en lo que más le apasiona, la música, participando en musicales como La Llamada, en programas como Tu cara me suena o con sus propios lanzamientos. Entusiasmada nos cuenta su último proyecto: MecanExperience; un espectáculo que va más allá de un musical donde se busca capturar la esencia nostálgica de los años 80 y 90, décadas durante las cuales Mecano alcanzó su auge de popularidad, y donde Nerea disfruta en cada nota y en cada escena.

Nerea Rodríguez en MecanExperience

Nerea, ¿cómo te sientes al estrenar un proyecto como ‘MecanExperience'?

Muy contenta y emocionada. Interpretar las canciones de Mecano es un regalo para cualquier cantante y hacerlo con el equipo de artistas que hay en MecanExperience, todavía más.

Sabemos que te apasionan los musicales, pero cantar las canciones de un grupo tan mítico como Mecano... ¿es un sueño hecho realidad?

¡Sí! Es algo que no me había planteado antes de este proyecto, pero cuando me llegó, supe que iba a ser una experiencia única e irrepetible. Me encanta cantar mis canciones propias, pero poder combinar mi carrera con este espectáculo con las canciones de Mecano, que forman parte de la vida de las personas desde hace muchísimos años, me hace sentir muy realizada como artista.

© MecanExperince

¿Qué destacarías del espectáculo? ¿Es un homenaje a la 'cultura pop'?

Destacaría por encima de todo la calidad musical del espectáculo. Los arreglos musicales, tanto vocales como instrumentales, me parecen excelentes. La combinación de esto con la parte visual hace una combinación muy buena. Y, por supuesto, en cierta manera, es un homenaje a la cultura pop.

© MecanExperience

- Si tuvieras que quedarte con una canción de Mecano, ¿cuál sería?

Hay muchas canciones de Mecano que adoro, pero ahora mismo, me quedaría con Me Cuesta Tanto Olvidarte porque es una de las canciones que interpreto de manera solista y la estoy disfrutando muchísimo.

© MecanExperience

¿Es cierto que los compañeros os habéis convertido en una pequeña gran familia?

Sí. Sé que es lo típico que se dice siempre, pero en este caso, es totalmente real. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión y no solo con en el equipo de cantantes, si no que también con bailarines, equipo técnico, etc.

© MecanExperience

¿Cómo definirías tu momento profesional?

Estoy en un muy buen momento, la verdad. Compagino mi faceta de actriz con mi carrera como cantante. Estoy trabajando en mi próximo disco y estoy muy contenta y motivada con todo lo que viene.

¿Y personal?, ¿cómo late el corazón de Nerea?

Personalmente también me siento en un momento increíble. Estoy en paz conmigo misma y orgullosa de la persona que soy. Y mi corazón late al ritmo “ragatanga” (risas)

© MecanExperience

Entendemos que un artista de musicales es a la vez actor, bailarín, cantante... ¿Qué preparación tenéis?

Mucha formación previa y continuada, nunca se acaba de aprender. Y también mucha disciplina y mucho autocuidado: buena alimentación, deporte, dormir bien, hidratarse…

Muchas horas de ensayo... ¿Cómo cuidas de tu salud mental?

Yo cuido mi salud mental de muchas maneras: haciendo terapia, con mucho autoanálisis para entender qué me pasa en cada momento, haciendo deporte, disfrutando de mis días libres y aprovechando los pequeños placeres de la vida.

Hemos escuchado de tu boca contar que de pequeña "se metían contigo". ¿Qué consejo le darías a una persona que esté pasando por lo mismo?

Considero que más que consejos a las víctimas, lo que hay que dar es un mensaje alto y claro ala sociedad de que esto no puede seguir pasando. Los niños y adolescentes tienen derecho a una vida feliz alejados del acoso y el bullying, y esto no puede esperar, es un tema urgente.

© MecanExperience

Por último, ¿por qué no pueden dejar de pasarse por el Teatro Infanta Isabel de Madrid?

Porque van a revivir muchos momentos de su vida a través de las canciones que siempre les han acompañado, van a cantar, bailar, emocionarse, van a redescubrir los temas de Mecano y porque es un plan increíble que hacer con familia o amigos.