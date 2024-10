La sobrecogedora imagen de unos perros en un refugio de Valencia anegado de agua por la DANA

“Ayer nos desalojaban a nosotras, pero a los perros, no. No íbamos a abandonarles aquí”, ha sido el mensaje desesperado que ha pronunciado una voluntaria de El Refugio de María, situado en Sueca, Valencia, donde viven decenas de animales que desde la llegada de la Dana se han visto anegados de agua. La imagen de los perros asustados e inquietos se ha vuelto viral en cuestión de minutos, después de que se pidiera ayuda inmediata para ellos. Una imágenes sobrecogedoras que rápidamente han despertado la solidaridad de muchos que no han dudado en ofrecer su ayuda: "Millones de gracias a todos los que nos habéis ofrecido ayuda. Hoy han salido varios perretes en acogida y mañana esperamos poder realojar al resto y empezar la limpieza en el refu", se puede leer ahora en la página web del citado albergue animal. Al igual que algunos de estos perros, otros animales han sido también rescatados entre los matorrales y las cañas que la riada ha ido arrasando a su paso. Por desgracia, otros muchos han sido las otras víctimas mortales y silenciosas de este fenómeno meteorológico extremo. No te pierdas el vídeo.