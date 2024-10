Carmen Borrego celebra su 58 cumpleaños en un día marcado por las ausencias y con un mensaje especial de su hijo

Carmen Borrego ha celebrado su 58 cumpleaños rodeada de sus seres queridos más íntimos. Su marido, José Carlos Bernal, su hermana, Terelu Campos y su hija, Carmen Rosa Almoguera, han acompañado a la colaboradora en un día tan especial. La velada ha tenido lugar en un restaurante cercano a su domicilio, donde ha soplado las velas en un momento muy complicado para ella. Un cumpleaños que viene marcado por el distanciamiento de la colaboradora con su hijo José María Almoguera, quien no ha acudido a la celebración. Pero este enfrentamiento entre madre e hijo ha quedado aparcado por un día, ya que la hija pequeña de María Teresa Campos confiesa que sí ha recibido un mensaje de felicitación por su parte. Además de la ausencia de su hijo, también faltó su sobrina Alejandra Rubio, quien no pudo asistir debido a "motivos profesionales", según comentó su madre Terelu Campos. Pero sin duda, la ausencia más sentida fue la de su madre, María Teresa Campos, que falleció el pasado 5 de septiembre de 2023. No te pierdas las declaraciones de Carmen Borrego.