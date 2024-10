Una familia, un taxista y una periodista relatan los momentos de terror que pasaron atrapados en sus vehículos durante el paso de la DANA

El paso de la DANA por España está causando estragos e imagenes desoladoras y ha provocado una tragedia humana de incalculables dimensiones. La peor parte de los daños de esta gota fría se la han llevado las provincias de Valencia, Tarragona y Málaga, con decenas víctimas mortales, numerosos desaparecidos y centenares de atrapados en diferentes localizaciones sin saber ni cómo ni cuándo podrían regresa a sus casas. Rodeados de agua y sin poder avanzar hacia sus diferentes destinos han sido muchos los que han recurrido a las redes sociales para contar cómo han pasado estas horas atrapados en sus vehículos. Estos son algunos de los muchos afectados.

Paco, taxista en Valencia

La catástrofe afectó de lleno a Paco, un taxista de Paiporta, Valencia, que vivió en primera persona el paso de la DANA mientras estaba en su vehículo. Según ha contado a Telecinco, estaba circulando por la carretera y escuchó a varios conductores gritar que el barranco se estaba desbordando. "No podía abrir la puerta del coche y, conforme salimos, nos arrastró el agua. A mí me estampó contra una valla y no podía moverme", relataba Paco, al mismo tiempo que, contaba que "me arrancó la ropa" y describe que "aquello daba miedo". Explicó, además, que unos chicos se subieron encima de un coche que empezó a temblar y a moverse y tuvieron que subirse a un camión para que la corriente no les arrastrase. "Vino una especie de corriente que estampó al camión, los chicos se cayeron, aquello era demencial", define el taxista. Los allí atrapados con Paco se subieron a un camión, ayudándose entre ellos a ponerse encima, y permanecieron allí durante tres horas hasta que el nivel del agua bajó y lograron ponerse a salvo.

María Manjavacas, atrapada en la autopista A-7

Código 10, el espacio televisivo de Cuatro, conectó en directo este martes 29 de octubre con María Manjavacas, periodista de Cadena SER que se vio afectada en plena autopista por la DANA. Iniciaba su conexión diciendo que llevaba atrapada en la carretera desde las 14:00 horas, nueve horas antes de que informase a sus compañeros de su situación. "Nos desvió la Guardia Civil, porque veníamos por la autopista donde se supone que un tornado ha volcado a ocho camiones. No pueden pasar los servicios de emergencia porque no hay ningún carril que pueda abrir", narraba Manjavacas, mientras seguía comunicando lo que estaba viviendo en sus primera persona.

"No se puede reconducir, no pueden pasar los servicios de emergencia, no hay ningún carril que puedan abrir. No puede llegar nadie para retirar los vehículos de la calzada", explicaba con desesperación la periodista. "Llevo 30 años de profesión y nunca, hasta ayer, he comprendido el valor de los medios, cuando estás al otro lado de la noticia" escribía María a través de su usuario de X, antes Twitter, al mismo tiempo que agradecía la labor que realizan los medios de comunicación cuando "estás atrapada con miedo".

Una mujer en Paiporta pide auxilio agarrada a una planta

Uno de los testimonios más abrumadores fue el de una mujer que se había quedado atrapada en su coche por la crecida del agua. Como pudo, logró salir del vehículo y se agarró a una planta cercana mientras grababa un vídeo que envió a su amiga, quien pidió auxilio a través de las redes sociales. "Mi amiga se ha quedado atrapada por el agua, agarrada a una planta y su coche ha sido arrastrado por la corriente, está sola y no tiene mucha cobertura", contaba la usuaria en la red social X, antes Twitter, al mismo tiempo que mencionaba a los servicios de Emergencias de la Generalitat Valenciana. "Estoy ahora mismo metida en esta planta que me está ayudando a sostenerme. Pero no hay nada a mi alrededor... Estoy con su estuviera en medio del mar", dice la mujer en el vídeo, visiblemente preocupada. Gracias a la publicación de su amiga, los servicios de emergencias pudieron localizarla y rescatarla.

Carlos y su familia, sin poder moverse entre Utiel y Los Corrales

El programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 recopiló varios testimonios que vivieron momentos de angustia ocasionados por este fenómeno atmosférico. Uno de ellos fue el de Carlos, vecino de Valencia que decía que se encontraba en el coche con su pareja "en medio del agua". Ellos podían moverse, pero contaba en directo la grave situación que estaban viviendo su hermano y su padre, quienes iban dentro de otro vehículo a 100 metros del suyo "atrapados en el techo del coche" y con miedo de que fuesen víctimas de la riada "en cualquier momento".

Todos se encontraban entre la carretera de Utiel y Los Corrales, al oeste de la provincia de Valencia y Carlos ha explicado que llevaban cinco horas tratando de contactar con los servicios de emergencias. La respuesta que recibía, según él ha dicho, era "que van a enviar el aviso y ya está", pero que "no me resuelven nada". Cuando se les hizo de noche, relataba que entre su vehículo y el de su hermano podían comunicarse meramente a través de luces. "Con viento, lloviendo, cae piedra en ocasiones y el agua subiendo", escribía así Carlos la situación a la que se enfrentaban ambos coches. Por fortuna, Sonsoles Ónega, la presentadora, logró contactar con los servicios de emergencia y les dijo que se pondrían en contacto con ellos "ya mismo".

Un trabajador sin salida en medio de una autovía

Un señor que regresaba a su casa después de trabajar contaba a RTVE el infierno que vivió en medio de la carretera: "Los coches iban flotando, tuvimos que salir corriendo, íbamos llenos de barro". En su caso, la Policía "puso luz al tema porque se hizo de noche" y les aconsejaron que, en caso de que viniera una "tromba" de agua, estuviesen cerca de "barrotes" para poder agarrarse. El señor ha confesado que salieron "a nuestro pie" para buscar un sitio seguro y poder refugiarse hasta que los servicios de emergencias, "a las tres o cuatro de la mañana" llegaron a rescatarlos. "En casa, la fuerza del agua rompió la puerta y todo lo que es la planta baja está todo inundado, todos los muebles, cocina, todo por el aire", describía el trabajador, aunque seguro y tranquilo a pesar de la complicada situación.