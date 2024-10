El Mago Pop desarma a David Broncano en 'La Revuelta' con un show sin precedentes

Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, conquistó la noche del martes en La Revuelta, el programa de David Broncano, con su habilidad no solo para sorprender con sus trucos de magia, sino también para esquivar algunas de las preguntas más controvertidas del presentador. Aunque la tensión y las risas no faltaron, el final de la noche fue un auténtico regalo para el público.

La cita, en la que el presentador intentó indagar sobre el patrimonio millonario de este fenómeno del entretenimiento, dejó momentos para el recuerdo. A pesar de la insistencia de Broncano, El Mago Pop prefirió mantenerse discreto sobre sus finanzas. Y no es de extrañar: su éxito internacional, desde sus récords en Broadway hasta los miles de espectadores que llenan sus funciones, lo han convertido en un icono de la magia a nivel mundial. "Me da apuro hablar de esto. No puedo decir el dato porque exactamente no lo sé. De verdad que no lo sé".

Sin embargo, y a pesar de la insistencia del carismático David Broncano, Antonio demostró su humildad recordando que la magia requiere gran inversión y esfuerzo, y que él se siente agradecido de poder dedicarse a lo que ama.

Pero no fue solo la pregunta económica la que incomodó al famoso ilusionista. El Mago Pop se mostró algo tímido ante la famosa pregunta de Broncano sobre su vida amorosa, lo que no dejó indiferente a los espectadores en el plato ni al propio presentador. Entre risas, Broncano le recordaba "No me traes regalo, no me dices tus trucos, no me cuentas nada, ¡dame algo!". Fue entonces cuando el público, que ya se había encariñado con el mago, pidió una función especial de su espectáculo.

Como todo un caballero, Antonio Díaz no decepcionó. Aunque confesó estar pasando un "mal rato" con las preguntas del presentador, accedió finalmente a regalar una función especial para los fans de La Revuelta. Una propuesta que no solo emocionó al público presente, sino que también dejó claro por qué El Mago Pop es uno de los artistas más admirados en el mundo del espectáculo. Una noche inolvidable que, sin duda, ha dejado a sus seguidores con ganas de magia y muchas sorpresas.