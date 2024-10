La soledad de Jaden, el misterioso hijo de Will Smith: ‘Trato de encajar todo el rato’

Jaden Christopher Syre Smith lleva veintiséis años siendo noticia; es decir, toda su vida. Hijo mayor del matrimonio formado por los actores Will y Jada Pinkett Smith, enamoró a media humanidad con su papel en En busca de la felicidad. Tenía ocho años y, en la pantalla, se aferraba a la mano de su padre, el protagonista de la cinta, con una ingenuidad conmovedora. En 2013, de nuevo rodó junto a Will Smith After Earth, un fracaso que le costó asumir en su adolescencia. Después de aquello, quiso volar en solitario por el mundo de la música. Estos días, durante la promoción de su nuevo EP, 2024: A Case Study of the Long Term Effects of Young Love, ha dejado al descubierto su verdad en una entrevista a Spin: “Lo que realmente me inspiró fue la tristeza y la soledad, porque es de ahí de donde surge mi música y esos son los lugares en los que me siento más centrado”.

Con su nuevo trabajo discográfico, Jaden Smith está recapitulando momentos de su vida y reflexionando sobre ellos: “Siempre pensé […] que era una especie de estudio de caso de amor joven, de todos mis errores y mis pruebas y tribulaciones; una especie de material de código abierto para que la gente pudiera verlo o estudiarlo o intentar entenderlo a su manera”. ¿Qué tribulaciones pudo sufrir un niño que, en apariencia, lo tenía todo? El hijo del Príncipe de Bel-Air nació en una cuna de oro y tuvo la fortuna de contar con talento. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Qué le dañó?

“Si tienes un sueño…”

Regresemos a 2006, la fecha en la que se estrenó En busca de la felicidad, película dirigida por Gabriele Mucino, basada en hechos reales y con una trama fácilmente resumible: a Chris Gardner, un hombre sin suerte, lo desahucian de su apartamento; termina viviendo en albergues para personas en situación de calle con su hijo pequeño, pero se niega a aceptar el fracaso; lucha, trabaja, sigue soñando, insufla a su hijo esperanzas en un mañana mejor y termina convertido en multimillonario. “Nunca dejes –le dice en un momento Chris Gardner (Will Smith) a su hijo Christopher Gardner Jr. (Jaden Smith)– que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, protégelo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto”.

Probablemente, a Jaden Smith le siguen resonando las palabras de ese padre de ficción que además era el suyo en la vida real. A pesar de todos los rumores que están circulando por redes sociales, en los que Will Smith no sale muy bien parado por su relación con Puff Daddy y la presunta inatención a su hijo en las hoy famosas fiestas del rapero, lo cierto es que en este 2024 Will Smith y Jaden han colaborado juntos, codo con codo, en uno de los temas de Jaden, Work of Art: “Fue divertido hacerlo. Estuvo bien. Muy divertida la actuación. Fue una experiencia increíble”, reveló el artista a Billboard. ¿Corresponde esto con las atrocidades que circulan sobre la relación padre e hijo?

Cuando Jaden Smith habla de su nuevo trabajo discográfico se detiene a reflexionar sobre “el esquema mental de los jóvenes en un mundo en el que existen las redes sociales, en el que existe internet y cómo eso cambia la salud mental y lo que la gente dice hacer y sentir […] Cómo afecta psicológicamente a la gente a largo plazo de un modo que no afectaba a las generaciones pasadas, porque no se daba la tecnología ni el acceso a ese mundo que tenemos ahora”.

No hace muchos días compartió en su cuenta de X otra reflexión después de haber recibido un aluvión de mensajes, tanto de fans como de haters, ante un vídeo suyo bailando en un restaurante con una silla en la cabeza: “A veces trato de actuar de manera extraña a propósito, para que todos piensen que lo hago intencionadamente. Finalmente, he estado tratando de encajar todo este tiempo […]”. A lo largo de la historia del star system son infinitos los ejemplos de estrellas y sus familias que se han desgastado por el camino tratando de satisfacer las expectativas de todos.

“De ti depende…”

“El mundo entero es tu ostra. Así que depende de ti encontrar las perlas escondidas”. Esta es otra de las frases más recordadas de En busca de la felicidad. También, probablemente, uno de los leit motiv de Jaden Smith para continuar experimentando, equivocándose y levantándose. A pesar de su juventud, ha mostrado su talento no solo en la industria del cine y en la de la música, sino que gracias a su estilo ecléctico y diferente se ha convertido en un ícono del mundo de la moda. Desde hace años, muchas firmas mostraron su interés por él. Jaden Smith, peculiar tanto en sus gustos como en su físico, al igual que su hermana Willow, ha sido una de las celebridades más reclamadas en los desfiles de los últimos tiempos. Más allá de las últimas sombras sobrevolando sobre los Smith en Hollywood, Jaden pisa fuerte por el mundo de la moda.

El pasado 2 de octubre, en plena vorágine informativa por el caso de Puff Daddy, viajó a París para asistir al desfile de Louis Vuitton, celebrado en el Cour Carrée del Louvre. La colección de la firma, presentada bajo la batuta de Nicolas Ghesquière, tenía aires retrofuturistas y Jaden no podía faltar. Acudió con una de las “joyas de la corona”, el codiciado bolso monograma Arco de Triunfo, una pieza de coleccionista valorada en 36.000 dólares. Por supuesto, Jaden Smith se enfocó únicamente en lo que tenía que centrarse, el desfile y su imagen vanguardista, y no realizó declaraciones relativos a los temas más incómodos del momento con el de Sean “Diddy” Combs a la cabeza. El músico no renuncia a encontrar perlas como los protagonistas de la película que le catapultaron a la fama.

“No te limites a hablar por hablar”

Jaden Smith no se ha escapado de los escándalos. Algunos, los menos, propiciados por él mismo, como cuando reveló, en 2021, que su madre había introducido a toda la familia en el consumo de drogas psicodélicas. Es más, en aquella ocasión explicó cómo estas le habían ayudado a mejorar la relación con su hermana Willow y con su medio hermano Trey: “Los hermanos pueden discutir tanto y pelear tanto, y Dios sabe que mis hermanos y yo hemos hecho mucho de eso en el pasado […]”. Ya fuera por ingenuidad o por desconocimiento, lo cierto es que sus declaraciones impactaron en Hollywood y afectaron a Jaden y a toda la familia.

Años antes, en 2013, tras el fracaso estrepitoso de After Earth, la última película que protagonizó junto a Will Smith, el adolescente decidió emanciparse de sus padres, tal y como el mismo Will contó en sus memorias: “[…] Jaden recibió el golpe. Había hecho fielmente todo lo que yo le había ordenado que hiciera, y yo lo había entrenado para la peor agresión pública que había experimentado en su vida". El fracaso de la película, y la desconfianza en los pasos profesionales que daba junto a su familia, hizo que se cuestionara la emancipación de sus padres. De hecho, se lo dijo a Will Smith, quien terminó con “el corazón roto” por la petición de Jaden. Finalmente, esta no se llevó a cabo.

Pero aún quedaba el momento de mayor exposición mediática de los Smith. Llegó durante la ceremonia de la 94 edición de los Oscar, en marzo de 2022. Will Smith, en directo, se subió al escenario y abofeteó al presentador de la gala, el cómico Chris Brown. Después de ese gesto inaudito, regresó a su asiento gritando con una furia incontrolada: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Aquel momento, inolvidable en los anales de la historia más oscura de Hollywood y por el que el actor tiene prohibida su asistencia a la gala hasta 2032, provocó que se despertara un morboso interés por las causas desconocidas de ese ataque y por cómo era realmente la vida familiar de los Smith, un tema que ellos trataron de zanjar argumentando que su largo matrimonio (de veintisiete años) es poco convencional, abierto, y lleno de altibajos. Siempre que se ha anunciado su separación definitiva, sorprenden, al poco tiempo, posando felices sobre la alfombra roja en compañía de sus hijos. Solo los Smith saben lo que ocurre cuando las cámaras se guardan y las luces se apagan.

Para finalizar, otra de las frases de En busca de la felicidad que conmovieron hace ya dieciocho años: “Recorre ese camino y ve hacia adelante todo el tiempo. No te limites a hablar por hablar, camina y sigue adelante. Además, el paseo no tiene que ser de largas zancadas; los pequeños pasos también cuentan. Ve hacia adelante”. Jaden Smith lo sigue intentando, pero hay muchas piedras por el camino.