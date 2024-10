La carta más desgarradora de Paz Padilla tras el fallecimiento de su hermano: 'La vida me ha clavado las uñas'

Paz Padilla está completamente destrozada tras la repentina muerte de su hermano. Luis, de 57 años, perdía la vida de manera inesperada en la mañana del domingo 20 de octubre. Tras darle el último adiós, la presentadora se está refugiando en sus seres queridos, en especial, en su hija, Anna Ferrer, con quien le rindió homenaje acudiendo a ver el atardecer al chiringuito 'El Trompeta', que él regentaba. La vida ha vuelto a golpear a la actriz, que está intentando no "dejarse arrastrar por un dolor que es inmenso", tal y como ella misma ha confesado abriendo su corazón y compartiendo una emotiva carta en la que ha hablado de sus sentimientos y sobre cómo se siente.

"No me puedo dejar arrastrar por la tristeza, pero mi corazón llora como Cádiz hoy", ha comenzado escribiendo Paz junto a un vídeo de la ciudad gaditana. La que fuera presentadora de Sálvame, tiene cinco hermanos más, en total eran siete, pero con Luis mantenía una relación especialmente estrecha. Su pérdida ha sido un duro varapalo para toda la familia, pero la colaboradora de televisión quiere recordar a Luis "con amor" a pesar de que "la vida de nuevo me clavó las uñas, y cada vez lo hace con más fuerza".

Una durísima carta en la que ha continuado explicando cómo está viviendo su duelo: "Sé por donde tengo que transitar, agarrarme a su amor, a los 55 años que pasamos juntos de felicidad y buenos momentos. Algunas pensáis que porque me río no lo amaba, pero os aseguro que él era la alegría, como Doña Lola, nuestra gran fuente de sabiduría. Como ella, me volveré a levantar, y oiré acordes de una trompeta en mi corazón, y sé que me volverás a sacar del agua antes de que la marea me arrastre, como hiciste cuando era niña. Te quiero, mi hermano del alma. Avanza". Por su parte, Anna Ferrer ha hablado por primera vez sobre sus sentimientos y sobre cómo se enteró de la triste noticia, confesando que siente "mucha rabia porque la vida es muy injusta".

Desde que falleciera su madre y su marido, Antonio, Paz ha hablado en varias ocasiones sobre cómo vivir el luto desde la serenidad y, en esta ocasión, no ha sido menos. Unas palabras que ha acompañado con unas imágenes en las que muestra que se ha realizado junto a Paula, la hija de Luis, un tatuaje en forma de trompeta en honor a su querido hermano: "Unidas no solo por su amor, sino también por la fuerza que nos va a impulsar a luchar, a cruzar este desierto de pérdida tan grande. Sabemos que él así lo quería, que nos decía una y otra vez: la vida es corta y hay que disfrutarla".

También ha querido dar las gracias a su sobrina por el emotivo discurso que pronunció en honor a su padre: "Hoy oigo de nuevo las palabras que pronunciaste en la iglesia, en su último adiós. Me las he tatuado en mi corazón. Tan madura y tan llena de generosidad ante una pérdida tan inesperada. ¡Estaría muy orgulloso de ti! El dolor se vive de muchas formas, pero tú me reafirmas en que las lágrimas no nos deben cegar. Que vivamos sonriendo y recordando con alegría y agradecimiento. Esta trompeta nos une a los tres, nos abraza y nos cuidará. Te quiero mi niña".

El discurso de la sobrina de Paz a su padre

Paz Padilla ha querido hacer públicas las palabras que su sobrina Paula leyó en el funeral de su padre. "Siempre diré que mi corazón late en base a todos los corazones bonitos que laten a mi alrededor. El tuyo, era uno de ellos. Por un momento, mi corazón dejó de latir. Sentí un fuerte dolor en el pecho, que con mucha ternura, me decía que cuando mi cerebro estuviese preparado, ayudaría al corazón a impulsarse para arriba de nuevo. Yo crecí rodeada de amor, tanto de mi madre, como de mi padre, pero siempre había tenido un vínculo muy especial con mi papá. Siempre fue mi compañero de vida, el que me cubría, me hacía reír, siempre con ese arte que tú tenías, no vayas a coger nada del suelo. Tú, al igual que mamá, me enseñaste a coger el camino correcto. El camino de la paz, de la felicidad. La abuela, todos tus hermanos, mamá, tus amigos, amigas, y yo, estaremos siempre llenos de todos los recuerdos bonitos que nos diste. Y el cachondeo que siempre hemos tenido, siempre sacando una sonrisa a todo aquel que se paraba contigo. Me quedo sin palabras para expresas todo el amor que siempre te he tenido y te voy a tener, rodeado de toda la gente que te quiere. Siempre serás mi ejemplo a seguir y la estrella que más brilla en todo el planeta. Hoy sonará 'My way' de nuevo en nuestros corazones. Con mucho dolor te digo que te quiero y que nos volveremos a ver. Te queremos mucho papi. Mi trompeta siempre cerca de mi alma".

