La llamada de David Broncano a María Pombo para disculparse tras su incómoda entrevista

Casi dos años después de aquella entrevista, María Pombo ha revelado un episodio muy personal sobre su paso por La Resistencia (Movistar+), ahora llamado La Revuelta (TVE). En la tercera temporada de la docuserie que protagoniza la familia Pombo (Prime Video), la influencer confiesa cómo se sintió entonces con el presentador David Broncano, un episodio que le dejó una "espinita clavada".

La historia se remonta al 15 de noviembre de 2022, cuando Pombo acudió al programa para hablar de sus proyectos. La empresaria, en aquella cita, pidió que sonase el himno de España en su entrada al sho e hizo un comentario que dio mucho de qué hablar: "Para los muy fachas soy roja y para los muy rojos soy facha".

Sin embargo, tras la entrevista, la creadora de contenido se sintió expuesta y algo descolocada, y afirmó posteriormente que no había sido fiel a sí misma. Lo que comenzó como una participación para promocionarse, terminó por convertirse en una experiencia en la que, como ella misma dice, "no me había sentido cómoda".

María Pombo expone que se dejó llevar por la dinámica del programa de un modo que luego lamentaría: "Quise ponerme a su nivel de gracioso cuando no podía". Además, en su intento de adaptarse al tono humorístico y sarcástico que la rodeaba, dice que acabó por mostrarse de una manera que no era la suya habitual.

Incluso, recuerda que se gastó más de 2.300 euros en 300 bocadillos de tortilla de patata que regaló al equipo y al público allí presente en el Teatro Arlequín, un gesto extravagante que sorprendió a David Broncano.

Con el paso del tiempo y tras reflexionar sobre la experiencia, la influencer llegó a la conclusión de que la entrevista no había sido en cierto modo positiva para ella. En ese momento no le dio demasiada importancia, pero tras ver la grabación y leer lo que la audiencia comentaba, comenzó a sentirse mal.

David Broncano, al conocer la situación de primera mano y escuchar las declaraciones de esta, quiso buscar una solución que calmara las aguas entre ellos. Para ello, el ahora conductor de La Revuelta pidió el teléfono de María Pombo a través de contactos en común y decidió llamarla personalmente para disculparse y explicarle él mismo su punto de vista.

Así lo relata ella misma: "Me escribió para decirme que le gustaría hablar conmigo. Le llamé y me dijo que había visto lo que había contado de La Resistencia, que no me había sentido cómoda", explica la organizadora del Suave Fest, al mismo tiempo que deja claro que la conversación fue en tono amistoso. Durante la llamada, pudo expresar cómo se había sentido. "Le dije que no había sido yo misma y que creía que se habían aprovechado un poco del personaje", recuerda. Tal es asó que cuando se vio y escuchó los comentarios, "me dije: 'joder, no sé cómo no le he parado los pies'", cuenta.

La perspectiva de David Broncano

Broncano, conocido por su estilo humorístico a veces irreverente, expresó su sorpresa al enterarse de que lo que pensaba Pombo: "Me dijo que ellos no habían tenido esa sensación. Al revés, que para ellos había sido un exitazo, que les había gustado mucho. Me dijo que lo sentían muchísimo, que no quieren que en su programa nadie se sienta así", detalla María.

Para ella, estas palabras fueron un alivio y le ayudaron a dejar atrás ese "traumita" que la entrevista le había generado. La llamada fue, según ella misma, una forma de quitarse "un peso de encima" y de cerrar un capítulo que le había dejado un mal sabor de boca. "Me encantó recibir esa llamada porque cerré un ciclo de algo que tenía una espinita clavada. Ahora no estoy cerrada ni tan negativa respecto al tema", concluye.