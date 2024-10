Carolina Marín desvela que la infanta Sofía curioseó sus redes sociales antes de su encuentro en Oviedo

De los Premios Princesa de Asturias a La Revuelta. La deportista olímpica Carolina Marín, de 31 años, aterrizó en el programa de David Broncano, de Televisión Española, tras vivir una inolvidable experiencia en Oviedo con la Familia Real y el resto de galardonados. "Yo sabía la importancia de este premio, pero hasta que no estás allí y lo vives", dijo mostrando el diploma que recibió de manos de la princesa Leonor.

© RTVE

Después, contó que el pasado jueves, un día antes de la gran celebración en el Teatro Campoamor, compartió una agradable conversación con la infanta Sofía. "Los galardonados, con nuestros acompañantes y todos los patronos de la Fundación, nos fuimos de cena y a mí me sentaron al lado de la infanta Sofía", comenzó diciendo.

© Getty Imagenes

© Getty Images

Según desveló la deportista olímpica, fue una velada muy agradable. "Muy bien con ella, es muy amable", aseguró. Broncano añadió que las hijas de los Reyes parecían "muy majas" y se preguntó si tendrían redes sociales. Marín, con una sonrisa, le sacó rápidamente de dudas. "Sí, sí que tienen porque a mí la infanta Sofía me dijo que hace unos días me estuvo revisando mis redes para ver qué hacía en mis entrenamientos. Me quedé loca", expresó.

© GTRES

El presentador, con gran curiosidad, intentó averiguar si sabía cuál era el nombre de usuario de la Infanta y la deportista respondió que no porque le dio "corte" preguntar. "A mí me dio mucha vergüenza preguntarle: 'Oye, ¿me puedes dar tu Instagram? Había mucha más gente en la mesa y me daba mucha vergüenza".

© GTRES

La infanta Sofía, de 17 años, es una adolescente cariñosa, sensible y muy parecida a su madre, doña Letizia. Como la Reina, es perfeccionista, divertida y tiene un fuerte carácter. Y, aunque de pequeña todo el mundo decía que era un terremoto, ahora es más tranquila. Además de ser fan de la ciencia ficción, el deporte es su mayor afición. Practica hípica, tenis, voleibol, hockey y baloncesto, pero su verdadera pasión es el fútbol. Le encanta salir a jugar al campo y ver partidos en casa junto a su padre, el Rey Felipe VI.

© GTRES

La respuesta de Carolina Marín a las preguntas clásicas de Broncano

La deportista respondió con gran sentido del humor a las preguntas clásicas de Broncano. La última vez que estuvo en el programa aseguró que tenía entre dos y tres millones de euros en el banco y que su cuenta seguía "prácticamente igual", aunque ha tenido que sumar los 50.000 euros que acaba de recibir por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. "Estoy igual, de hecho no miro ni el banco, estoy despreocupada", declaró.

© RTVE

Lo que sí ha cambiado es su vida sexual. "La otra vez cuando te pregunté por las relaciones sexuales me dijiste que acababas de dejarlo con tu novio", recordó el presentador. "Estaba jodida, sí", reconoció Marín. Sin embargo, ahora "estoy entrenando mucho, de otra forma, en otro sitios, ya la gente puede entender lo que quiera". Su respuesta no dejó indiferente a nadie y añadió: "No tengo dato exacto, entren mucho, todos los días. Como tengo que recuperar la rodilla, pues al final una se busca otro tipo de entrenamiento y está funcionando, fíjate que llevo tacones", bromeó.