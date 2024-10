Supersubmarina: del recuerdo de la reina Letizia en sus conciertos al terrible accidente que paró en seco su éxito

14 de agosto de 2016. Aquel día cambió el destino de Supersubmarina. Un dramático accidente de coche les hizo despedirse de los escenarios y comenzar un proceso de recuperación que hoy, ocho años después, continúa, tal y como han contado en Salvados, el programa de Gonzo en laSexta. Los cuatro integrantes de la banda han explicado que tras actuar en Cullera, Valencia, decidieron poner rumbo a su Baeza natal. Lo que no sabían es que en el trayecto iban a sufrir un impacto del que salieron todos vivos, pero con graves secuelas.

© Europa Press

"Nuestro mayor deseo después de terminar el concierto era volver a casa y sucedió lo que sucedió", señala Pope, bajo de Supersubmarina y conductor del coche en el momento del siniestro. "Recuerdo un pitido, que todavía hay días q me levanto y lo escucho", añade. Juanca, batería, ocupaba el asiento del copiloto y cuenta que puso Radio 3 cuando se subió al vehículo. "Estaban retransmitiendo el Sonorama y recuerdo estar a gusto en el coche camino de Baeza". Sin embargo, esa sensación de bienestar terminó abruptamente. "Recuerdo no poder respirar del impacto, tenía un dolor terrible y recuerdo pedir q me sedaran y ya desperté cuando salí del coma inducido".

© laSexta

Jaime, guitarrista del grupo, iba dormido cuando, de pronto, sintió el impacto. "Del momento del accidente no recuerdo prácticamente nada porque yo iba durmiendo. Cuando tenemos el impacto con el otro vehículo fue un abrir y cerrar de ojos, escuché un grito. No sabía qué había pasado. Intenté levantarme... y tenía la pierna colgando", relata. Cuando le rescataron del vehículo y le subieron a la camilla para meterle en la ambulancia vio a su amigo José, vocalista de Supersubmarina, tirado en el suelo. "Le dije: 'Tranquilo, estamos bien'. Solo recuerdo verle balbucear. Había tenido un golpe enorme en la cabeza".

© laSexta

Después del accidente, cada integrante del grupo vivió su particular calvario y Jaime sufrió tanto que se planteó quitarse la vida. "La época del hospital creo que no fue tan mala. Lo malo vino después. Ahí me di cuenta de lo que me pasaba. No podía dar tres pasos seguidos. No podía subir escaleras, bajarlas... Tenía dolores horribles", detalla. Se pasaba el día en casa, viendo la tele y cayó en una profunda depresión. "Pasas de cien a cero en un segundo, y te quedas en cero. Me llevó a un nivel de depresión enorme. Me planteé quitarme la vida porque no podía más. No soportaba lo que me estaba pasando. Durante varias semanas se convirtió en una obsesión".

© laSexta

Para Pope tampoco fue fácil. Pese a ser el primero en recibir el alta se sentía "responsable, culpable" de lo sucedido. "Es que el que conducía el coche era yo. Es un peso difícil de llevar. Tienes un accidente. Eres el que conduce... y cortas la trayectoria del grupo".

© laSexta

Tras el accidente, el momento más duro que vivieron como grupo fue cuando visitaron a José en el hospital. "Me impresionó mucho. Había perdido peso y tenía el pelo mucho más corto, que siempre lo tenía largo. Fue impactante y me quedé jodido", confiesa Juanca. "Es verdad que nos pusieron en preaviso, pero fue muy duro verlo. Fue uno de los días más dolorosos que yo he sentido tras el accidente", asegura Pope. José, debido al impacto tan fuerte que sufrió en la cabeza, no recuerda nada del accidente ni de su etapa como integrante de Supersubmarina, pero odia que su amigo Pope se sienta culpable de lo sucedido. "Se lo he dicho muchas veces, le tocó a él (conducir) y ya está".

El testimonio de José

José, debido al impacto tan fuerte que sufrió en la cabeza, no recuerda nada del accidente, pero odia que su amigo Pope se sienta culpable de lo sucedido. "Se lo he dicho muchas veces, le tocó a él (conducir) y ya está". Tampoco tiene recuerdos sobre su etapa como vocalista de Supersubmarina. "No tengo un recuerdo de estar sobre el escenario, lo he visto en vídeos".

© laSexta

A pesar de su pérdida de memoria y de la rigidez que sufre en su brazo y le impide tocar la guitarra como le gustaría, el artista asegura que la vida es "muy bonita" y la disfruta "todos los días". "Todas las noches doy gracias a Dios por estar vivo, por mi familia, por mis amigos, por todas las cosas buenas que tengo", confiesa. Su mayor sueño es que sus padres, que tanto han sufrido, le vuelvan a ver trabajar en lo que más le gusta: la música. "Antes que por mí, lo hago por ellos, porque los quiero con toda mi alma".

Cuando José queda con Pope, Juanca y Jaime siente que, aunque ya nada volverá a ser como antes, todo sigue igual. "Son mis amigos de toda la vida, no hay que darle más vueltas a lo que ha pasado, hay que mirar para adelante", sostiene, y está convencido que llegará el día en el que retomen el proyecto que les hizo tan felices. "Me preocupa que ellos quieran volver y no pueda yo, pero eso no va a pasar".

© laSexta

El momento fan de doña Letizia

Aunque el programa giró sobre el accidente, los integrantes de Supersubmarina también recordaron algunas anécdotas de su carrera, como el momento fan de doña Letizia. Según contó Ernesto, manager del grupo, asistió a dos conciertos de la banda, uno como Princesa de Asturias y otro como Reina. "Abro la puerta y llega la princesa Letizia y me dice: 'Hola, Pope'. Me sorprendió bastante que se supera mi nombre", cuenta el batería del grupo entre risas. Elena, novia de Juanca, no daba crédito a lo que estaba pasando en el camerino. "Entró diciendo: 'Chicos, el concierto superguay'. Cuando yo vi a esa señora dije: '¿Qué hace aquí? Yo no sabía nada'".