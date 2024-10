Laura Pamplona, orgullosa de su hija Momó, que es dibujante y contorsionista

La actriz Laura Pamplona es muy discreta con su vida personal, sin embargo, hace unos días asistió con su hija pequeña a la inauguración de El juego del calamar: The Experience, una actividad inmersiva inspirada en la icónica serie coreana de Netflix. La intérprete, de 51 años, posó para los fotógrafos con su mejor sonrisa, pues a su lado estaba Momó Ming Qiao, a quien define como "una persona increíble que siempre me coge la mano cuando me voy a caer y me ayuda a levantarme de nuevo".

© GTRES

La intérprete adoptó a su hija en 2006 junto a su marido, el músico y compositor Pedro Barceló, de quien se enamoró locamente en 1995. El matrimonio ya tenía un hijo biológico, Saúl, nacido en 1998, y la llegada de Momó multiplicó su felicidad. "Resulta fundamental vivir el proceso de adopción algo positivo e introspectivo, porque adoptar a tu hijo es una de las cosas más importantes que vas a hacer en tu vida", declaró la actriz en una entrevista concedida a la revista In Style en 2012.

© GTRES

Momó, que según contó su madre dibuja de maravilla, es contorsionista y toma clases de trapecio, terminó el pasado mes de mayo sus estudios de Bachillerato y Laura, emocionada, le dedicó este mensaje: "Esta mujer sobradamente preparada se ha graduado y no puedo estar más orgullosa de ella y más feliz de que haya terminado una etapa tan importante. Te quiero muchísimo. Eres la mejor".

© GTRES

No sabemos si Momó seguirá los pasos artísticos de su familia, pues Laura tiene un grupo de música con su marido y su hijo que se llama Helium 3. La actriz compagina esta pasión con su trabajo en la pequeña pantalla. La última serie en la que ha participado ha sido La pasión turca, en la que interpretó el personaje de Rosario, la confidente de Olivia.

© laurapamplonaof

La familia de Laura la completa su madre, la también actriz Amparo Pamplona. Ambas están muy unidas, sobre todo, tras la tragedia que golpeó con fuerza sus vidas el 4 de julio de 1989. Aquel día un incendio en el domicilio familiar causó la muerte de Aitana, hija de Amparo y hermana de Laura, de tan solo diez años.