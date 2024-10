Rafael Medina y Laura Vecino derrochan glamour y elegancia en la exclusiva gala de los Oscars del vino

"And the winner is...." ("Y el ganador es....") Esa frase tan icónica que asociamos al momento cumbre de cualquier ceremonia de premios importantes, como son los Oscar, también es aplicable al universo vinícola con la prestigiosa gala que se viene celebrando desde hace tres años en distintas partes del mundo.

Bajo un aroma inconfundible, esta cita reúne a los mejores bodegueros del planeta junto a miembros de la aristocracia, la élite empresarial, la cocina de autor o la alta costura, entre otras personalidades. Era el caso, por ejemplo, de Rafael Medina y Laura Vecino este sábado por la noche en el Palacio de Cibeles de Madrid.

Los duques de Feria no quisieron perderse la 4ª edición de los Golden Vines Awards, celebrados en la capital tras su paso por emblemáticas ciudades como son París, Florencia y Londres que lo acogieron con anterioridad. Una exclusiva velada repleta de glamour y elegancia no apta para todos los bolsillos, ya que el precio de la entrada era de nada menos que 12.000 euros.

Para la ocasión, la nuera de Naty Abascal deslumbró con su vestido negro aterciopelado de cuello redondo, hombros estructurados y largo tobillero, un diseño con cremallera vertical y detalles de 'strass' a lo largo del mismo. Completaba el estilismo con sandalias de tacón a tono, 'clutch' cuajado de apliques brillantes y delicada joyería, mientras que en términos 'beauty' confió en el poder de un impecable 'clean look.'

Bajo la organización de Liquid Icons y el patrocinio de Gucci, durante el lujoso evento se entregaban los galardones a los productores y las etiquetas más selectas en diversas categorías, a lo que se unían diversas subastas de Sotheby's y espectáculos en vivo. Entre ellas, la actuación del músico ugandés afincado en Reino Unido, Victor Ray.

La presentación sobre el escenario corría a cargo de la periodista Ainhoa Arbizu (Operación Triunfo, ¡Splash!), mientras que los responsables de la cena fueron los hermanos Josep y Joan Roca, dueños del Celler de tres estrellas Michelin, quienes ofrecieron una degustación de cinco platos.

Entre las exquisiteces que sirvieron, había algas en escabeche y gambas marinadas, lubina con sabores mediterráneos como aceitunas, piñones e hinojo; y brioche de pularda relleno de foie gras y trufa con salsa de hierbas frescas. Todo ello maridado con vinos como el Dom Pérignon Rose 2008 (en Magnum).

Los Oscars del vino también contaron con la presencia de otros conocidos rostros como la modelo Marisa Jara, el chef Paco Roncero y su mujer Nerea Ruano, la diseñadora de moda Blanca Bleis y su pareja, el broker Nicolás Jochen Brill; o el actor británico David Ajala (Star Trek: Discovery, El destino de Júpiter).

Entre los empresarios vinícolas se encontraban Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, propietario de la casa riojana Marqués de Murrieta, y algunos llegados desde el otro lado del Atlántico como Katie Blakely, directora de ventas internacionales de la firma californiana Ridge Vineyards.

Como impulsor de la gala estaba el millonario inglés Lewis Chester, coleccionista y gran experto en destilados que, además, se declara un gran amante de los vinos de Jerez. Entre los premiados hubo dos marcas españolas como fueron Familia Torres y Tempos Vega Sicilia, galardón este último recogido por su CEO Pablo Álvarez Mezquiriz.