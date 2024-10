María Pombo, rota ante la nula relación con sus tíos y sus primos: 'No somos familia'

La tercera temporada de Pombo, el documental que explora el lado más íntimo de las hermanas María (30), Marta (32) y Lucía Pombo (34), ya es una realidad. Tras el éxito de las dos primeras entregas, Amazon Prime ha decidido apostar nuevamente por la vida de María Pombo y su familia, ofreciendo a sus seguidores cuatro nuevos capítulos que recogen grandes momentos personales y familiares.

© @elhormiguero Lucia, María y Marta Pombo en El Hormiguero

El final de la segunda temporada dio mucho de que hablar, ya que por primera vez María Pombo hacía referencia a la nula relación que mantenía con su familia, con la cual pasaba cada verano en la costa de Cantabria, haciendo un recorrido por la que era su casa: "Qué tristeza. Está todo como sin vida". Una escena en la que la vemos acompañada de su marido, Pablo Castellano (37) muy emocionada ante la mala situación que atravesaba su familia: "Mi sueño realmente era hacerme la casa con mis primos y ahora ya nada", confesaba.

© @mariapombo María Pombo con su marido, Pablo Castellano

© GTRES María Pombo y Pablo Castellano

Ante este final, todo apuntaba a que en la tercera temporada se seguiría ahondando en torno a ello, y así ha sido. El primer episodio arranca en la nueva casa familiar en Cantabria, donde todo el clan Pombo está reunido cuando, de repente, María recibe un mensaje inesperado de uno de sus tíos, con quien habían cortado toda relación hace varios años. El mensaje es contundente: "Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya". Por su parte, María esperaba que su emotiva confesión en el documental diera paso "por lo menos, a tener un acercamiento", pero todo lo contrario.

© GTRES Estreno documental 'Pombo'

© GTRES María Pombo y Pablo Castellano

El pasado 26 de marzo de este mismo año, las hermanas Pombo anunciaban el fallecimiento de su abuela paterna, Marilis. Todas las hermanas quisieron despedirse publicando unas emotivas instantáneas junto a ella y un emotivo mensaje: "Juntos. Te queremos, abuela" escribía María. Un momento que recuerda en la tercera entrega del documental como "amargo", ya que esperaba un reencuentro con su familia que no fue como esperaba. "Tengo que darle un abrazo a mis primos, es lo único que necesito en este momento. Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara, me dijo: no es el día".

© @blancapombo María Pombo junto a sus todos sus primos hace 5 años

© @mariapombo Abuela de María Pombo

Tras esta escena, podemos ver un carrusel de vídeos e imágenes antiguas de toda la familia unida acompañada de la voz en off de María Pombo, "y aunque duele pensar que dejamos atrás a quienes lo fueron todo, también pienso que fuimos infinitamente felices (...) y siento que eso no lo borra una carta". No se siguen en redes, no comparten momentos juntos y evitan hablar los unos de los otros, pero en esta ocasión hemos podido conocer una de las versiones.

© GTRES María Pombo y sus hermanas, Lucía y Marta

No se conoce qué sucedió exactamente para que la familia rompiera la fuerte relación que mantenían, pero todo apunta al negocio de restaurantes que tienen en común Vituco -padre de María, Lucía y Marta- y sus hermanos, ya que en una de las escenas de la docuserie las hermanas aseguran que "no hay que hacer negocios con hermanos ni con amigos", dejando a entender qué la situación puede derivar de ello.