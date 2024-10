Así ha sido el reencuentro de Carlos Mata y Jeanette Rodríguez 40 años después de 'Cristal' en un plató de televisión

Son dos estrellas televisivas de otra época, de cuando las telenovelas latinas arrasaban en la década de los noventa. Carlos Mata y Jeanette Rodríguez, protagonistas de la mítica 'Cristal', se han reencontrado 40 años después de grabar aquella producción venezolana que se convirtió en todo un fenómeno social en nuestro país. Una aparición conjunta donde ambos intérpretes, durante su entrevista en ¡De viernes!, hacían las delicias de los más nostálgicos.

Entraban al plató del programa cantando a dúo aquel célebre Mi vida eres tú, el tema central de la popular banda sonora de su telenovela que originalmente interpretaba Rudy La Scala. Era entonces cuando el actor y la actriz, de 72 y 63 años respectivamente, se cogían de la mano y se daban un beso en los labios ante las cámaras bajo la los vítores y aplausos de un público entregado.

El que fuera galán por excelencia de los culebrones contó que hacía mucho tiempo que no veía a su compañera, concretamente desde 2019 cuando él estuvo representando una obra de teatro en Miami y ella fue a verlo por sorpresa. "No me podía creer que se hubiera tomado la molestia de ir a verme... fue muy agradable", decía al respecto el hombre que dio vida al inolvidable Carlos Alfredo.

Sobre la indudable química que tenían como pareja en la pequeña pantalla, Jeanette ha explicado que "nos decían cinco y acción y era nuestro todo", por eso su historia de amor en la ficción logró cautivar a millones de personas en los numerosos países de habla hispana donde se emitió Cristal. "Pasábamos 17 horas al día juntos, no solo ella y yo sino el elenco completo", relataba Carlos Mata sobre sus duros e interminables rodajes.

Respecto a su situación actual desde un punto de vista personal, la actriz ha hablado de su soltería y los motivos que le han llevado a no casarse nunca: "Esa fantasía y encanto del vestido de novia la viví en las novelas. Idealicé mucho lo que es el matrimonio y la unión de familia, lo que me hizo ser más exigente de lo que debía ser". Eso sí, mantiene las puertas abiertas a pasar por el altar algún día ya que "la vida tiene sus procesos y en cualquier momento llega un hombre divino", ha expresado.

Carlos Mata ha recordado que Cristal y La dama de rosa, esta última su otro gran éxito conjunto de aquella época, triunfaron en más de 70 países pero "el regalo más grande nos lo dio España. Lo que pasó aquí es algo que se te queda por el resto de la vida. Esa gratitud no muere nunca y nos acompañará hasta el último suspiro", recordaba. Precisamente, el actor reside en Madrid mientras que Jeannette va a seguir sus pasos y "me vengo a España para siempre", aseveró.