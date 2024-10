Los 'otros' Botín: tragedias, finanzas y mar

El pasado 15 de agosto moría Jaime Botín, a los 88 años, en su querida ciudad de Santander y rodeado de su familia. Fundador de Bankinter en 1965 y exvicepresidente del Banco Santander, era hermano de Emilio Botín y tío de Ana Botín. Jaime Botín era la cabeza visible de la otra rama de la familia Botín, menos conocida que la representada por su hermano Emilio, pero no por ello menos relevante en la historia de la banca española.

Curioso, inquieto y con un carácter muy peculiar era aficionado a la filosofía, la literatura, los barcos, la caza y el golf. En 2004 abandonó el banco para disfrutar de la vida, de su familia y de todas sus aficiones, entre las que también se encontraba la escritura.

Cuando murió, su sobrina Ana se refería a él en sus redes sociales de la siguiente forma: " tenía mucho de mi abuelo: multifacético, con gran sentido del humor e interesado, no solo por lo financiero si no por un amplio humanismo: el arte, la física, la filosofía o el deporte". Y recordaba el modo en que, en las reuniones del banco hablaba poco, pero sus palabras no tenían desperdicio. Añadiendo la actual presidenta del Banco de Santander todo lo que había aprendido de él, y de cómo se enfrentaba a los retos personales y profesionales con una gran sabiduría.

© @ana_botin

Marcado por la tragedia

Jaime Botín se casó en dos ocasiones. La primera junto a Belén Naveda Agüero, hija del presidente del Club Marítimo de Santander. El matrimonio sufrió una de las mayores tragedias de sus vidas cuando, en 1960, sus dos hijos pequeños de un año y cuatro meses de vida respectivamente fallecieron en un incendio en su casa de Santander. Años más tarde, la vida golpeaba de nuevo duramente a los Botín Naveda cuando su tercer hijo, Jaime Ricardo al que todos llamaban ‘Richard’ moría a consecuencia de una leucemia que no pudo superar, pese a viajar incluso a Suiza a recibir tratamiento.

Los otros cinco hijos, son exitosos cada uno en su campo. Así como alguno de sus nietos ya empieza a despuntar empresarial y deportivamente protagonizando titulares. Jaime Botín se separó de su primera mujer Belén Naveda y comenzó una relación con Adela Bermúdez.

© GETTY IMAGES Jaime con su sobrina Ana, en una foto de archivo

El hijo mayor, Marcelino: más barcos que bancos

La afición de los Botín al mar es incuestionable. El hijo mayor de Jaime Botín y Belén Naveda es un apasionado de las regatas, donde probó suerte aunque no logró despuntar: "No era bueno. Sin embargo, nunca quise hacer otra cosa", reconocía. Estudió Ingeniería Naval en Southampton Institute in Yatch Designer en Estados Unidos. Está considerado uno de los ingenieros navales más cotizados a nivel mundial, desde que en 2003 le pidieron que diseñara un barco para el Team New Zealeand con el que pretendían reconquistar la Copa América. No solo lo lograron, el barco ganó 24 de las 28 regatas en las que participó. Botín ha trabajado también para Patrizio Bertelli, fundador de Prada. En 2020 su prima Ana le dedicaba un reconocimiento en sus redes sociales: “Super orgullosa de mi primo Marcelino Botín diseñador del Patriot, nuevo yate de competición AC75 del equipo estadounidense American Magic”.

A pesar de estar centrado más en el mundo de la náutica que de la banca, en 2022 su padre le otorgó un voto de confianza, nombrándole consejero delegado de Cartival, la patrimonial que atesora la fortuna familiar y que aglutina las acciones con las que controlan Bankinter y la aseguradora Línea Directa. Su hijo Marcelino en 2017 fue campeón de España de surf.

© Botinpartners En la imagen, Marcelino Botín

Gonzalo: el padre de Diego Botín

Gonzalo trabajó como periodista durante años sobre deporte y vela en un conocido diario nacional. Además, es el autor en el año 2000 del libro ‘Puente San Miguel: historia de un jardín’ que repasa la historia y especies del jardín de esta propiedad familiar. Gonzalo también es armador, hizo historia con el ‘Tales II’ un barco oceánico que había diseñado precisamente su hermano Marcelino.

Aunque en los últimos años se le conoce por ser el padre de Diego Botín, quien consiguió una medalla de oro en vela en los pasados Juegos Olímpicos de París. Fue precisamente Gonzalo quien inició a su hijo en el mundo de la vela, sacándole a navegar por la Bahía de Santander prácticamente sin que el pequeño hubiera dado aún sus primeros pasos y después le regaló su primer barco, un Optimist. El propio Diego reconocía en una entrevista a ¡HOLA! que le había influenciado que su padre "fuera un apasionado de los barcos", expresaba.

También admitía admirar muchísimo a su tío Marcelino, y que su abuelo Jaime Botín, le hacía preguntas en las que también dejaba entrever su pasión por la navegación y seguía gran con interés su trayectoria. De hecho una de las últimas alegrías de Jaime Botín fue ver las retransmisiones desde París de su nieto y saber que había ganado la medalla de oro.

© Javier Alonso En la imagen, Diego Botín

Alfonso: el sucesor de su padre

Llamado a ser el sucesor de Jaime Botín desde su muerte, el pasado 2 de octubre se materializó con su nombramiento como presidente de Cartival, la patrimonial mediante la que manejan Bankinter y Línea Directa, entre otras empresas. Este cargo lo había ostentado su progenitor hasta su fallecimiento el 15 de agosto, aunque era él quien la gestionaba y la sucesión era más que esperada en su entorno.

Actualmente, Alfonso ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de Bankinter y es presidente del consejo de administración de la aseguradora Línea Directa. Graduado Magna Cum Laude en Economía y Civilizaciones Clásicas por la Universidad de Boston, desde 1995 lleva gestionando distintas áreas de Bankinter.

Aficionado al campo, punto de unión con su padre, posee una finca en la comarca de la Vera (Cáceres).

Marta: amazona y madre del otro sucesor

Marta Botín contrajo matrimonio con Álvaro Blasco Villalonga, hijo de Marita Villalonga uniendo de este modo dos dinastías relacionadas con el mundo de la banca. Pese a ello, siempre se ha mantenido ajena al mundo bancario lo máximo posible. Propietaria de la finca ‘Los Navazuelos’ en Majadahonda (Madrid), allí organiza competiciones hípicas de concurso completo y prepara caballos para esta disciplina. El año pasado recogió una medalla de oro otorgada por la Federación Hípica Española por su labor de rehabilitación del concurso completo de equitación en nuestro país.

Su hijo Gonzalo Blasco Botín, ingeniero industrial por ICAI y también jinete de esta disciplina ha sido cuatro veces campeón de España absoluto. En diciembre del año pasado fue escogido por su abuelo Jaime Botín como apoderado de varias de sus sociedades. También le nombró director de Cartival. Una especie de segundo sucesor para este joven discreto y reservado.

© @gblascob Gonzalo Blasco Botín

Lucrecia: una cineasta en el clan

Licenciada en Arte por la Universidad de Princeton en Estados Unidos se casó con Guillermo Fierro, con quien es madre de tres hijos. Lucrecia Botín Naveda es productora cinematográfica y fundadora de Morena Films. Entre sus obras destaca Altamira, protagonizada por Antonio Banderas, con la que quiso contar la historia de su tatarabuela, Maria Sanz de Sautuola, mujer del primer Botín que dirigió el Banco de Santander. Recoge la historia de la niña que a los ocho años descubrió las Cuevas de Altamira.