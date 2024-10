Así se vivió ayer la cena que adelantó las tendencias que veremos esta temporada

María García de Jaime, por su parte, deslumbra con un abrigo largo gris con cinturón, que no solo es funcional para la temporada, sino que también resulta una declaración de estilo por sí mismo. Combinado con unos pantalones negros full length, el abrigo tiene un corte relajado pero estructurado, lo que le da una elegancia desenfadada, ideal para las noches de otoño-invierno. El hecho de ceñir la prenda con el cinturón marca ligeramente la silueta sin perder la fluidez del diseño, es un must have para esta temporada que seguro que veremos mucho.