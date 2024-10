El influencer enmascarado Ceciarmy recibe una llamada sorpresa en 'El Hormiguero' que le deja sin palabras

Ha conseguido triunfar en las redes sociales con más de 4 millones de seguidores y seguir manteniendo el anonimato, convirtiéndose de esta forma en una rara avis en este singular universo. Las publicaciones de Ceciarmy tienen una gran repercusión y se le considera un héroe que se implica en causas de diferente índole, desde problemas personales a asuntos sociales. A la vez puede mantener una vida discreta gracias al pasamontañas con el que cubre su rostro. De esta doble 'identidad', de sus comienzos y sus rutinas ha hablado en El Hormiguero, donde ha recibido una emocionante llamada.

© elhormiguero

Consciente de su repercusión, Ceciarmy apuesta por ser altavoz para los que necesitan ser escuchados. Una de las últimas situaciones que ha apoyado ha sido el movimiento de la familia de Ángela Agudo para recaudar dinero con el fin de traerla a España para intentar salvar su vida. Se trata de una turista española de 24 años que está en coma en un hospital de Bangkok tras un accidente de moto. Cada día en este centro sanitario le supone un gasto de 5.000 euros y se necesitan 250.000 euros para traerla de vuelta a casa en un avión medicalizado.

El influencer conoció este suceso porque Luis Sánchez, el novio de Ángela y la persona con la que sufrió el accidente en la isla de Ko Tao, se puso en contacto con él directamente para pedirle ayuda. Conmovido con el suceso, se interesó por saber todos los detalles durante una llamada telefónica y no tardó en movilizarse y compartir esta situación. La lluvia de donativos a raíz de ese momento fue intensa, logrando la cifra que requerían en tan solo seis horas.

© elhormiguero

Ahora Luis Sánchez ha intervenido en directo en el programa de Antena 3 para agradecerle públicamente, y en nombre de toda la familia, su ayuda. "No es consciente de la labor desinteresada que hace y lo buena persona que es, no es consciente de lo que puede ayudar a las personas y de que, de no ser por él, esto no hubiese sido posible", ha asegurado. Ha contado además que la situación de la joven es crítica y su estado es cambiante cada día, pero que si sigue estable dentro de la gravedad podrían traerla a España en una semana aproximadamente.

La ayuda que presta al joven fue una idea que llegó ya triunfando en las redes: "No fue enseguida, no soy un héroe que ayuda a la gente. Soy un chaval que creó una cuenta que al principio se dedicaba solo a entretener, pero cuando coges tanta influencia dices, 'puedo hacer algo más positivo'. Empecé ayudando a un chico a reconquistar a su novia, contraté mariachis, música... Eso lo subí y a la gente le gustó que ayudase. De ahí pasó a cosas más serias. Fue una evolución en la que me di cuenta de que, además de entretener, había algo más".

© elhormiguero

La increíble cifra que le han ofrecido por mostrar su rostro

Ceciarmy reconoce que no sabe vivir sin móvil y dedica 12 horas al día a este dispositivo. "Estoy intentando bajarlo porque estar tanto produce ansiedad y cuando bajas a la realidad, te has olvidado del mundo, de tus amigos, de tu familia, te despersonaliza...", ha dicho. En lo que se mantiene firme es en su decisión de no mostrar su cara a pesar de que le han ofrecido hasta 1.200.000 euros por quitárselo y mostrarse al natural. Pero el influencer granadino tiene claro que "va por delante la privacidad, tener una vida, eso no se puede comparar"