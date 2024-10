Pilar González de Gregorio responde tras la sentencia que les obliga a pagar 1,2 millones de euros a su hermanastra

Después de once años, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, ha condenado a los cuatro hijos Leoncio González de Gregorio y Martí - marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, más conocida como 'duquesa Roja' - a pagar a su hermanastra biológica por parte de padre, 1,2 millones de euros. Ha tardado más de una década, pero Rosario Bermudo (72) fruto de la relación extra matrimonial de su madre, Rosario Muñoz, con el aristócrata, cierra por fin con esta sentencia una etapa de pleitos judiciales que comenzó en 2013 con el proceso de filiación, justo cinco años después de que su padre, quien nunca la reconoció, falleciera a los 78 años en el palacio de Quintana Redonda. Tras conocerse el veredicto, tanto Rosario como Pilar Medina Sidonia se han pronunciado tras la sentencia dejando patentes sus diferencias.

Rosario comenzó en 2013 esta dura batalla. Primero, para ser reconocida legítimamente como hija del aristócrata, que finalizó en diciembre de 2018 con un fallo del Tribunal Supremo tras exhumar los restos del marido de la duquesa de Medina Sidonia y haber confirmado al 99,9% la coincidencia del ADN. confirmando así que es hija de Rosario Muñoz, quien trabajó como parte del servicio en la finca que la familia tenía en Badajoz en 1951 y Leoncio González. Una relación que surgió cuatro años antes de que este se casase con la Duquesa, en 1955. Tras quedarse embarazada, fue despedida y quedó absolutamente desamparada en la España de los 50. "Una mujer inculta y en esa situación", recuerda el letrado, sobre aquella chica que tuvo que sobrevivir como pudo trabajando como limpiadora en la España de la época.

Posteriormente, tuvo que luchar por conseguir la herencia que le corresponde de su difunto padre, ya que sus cuatro hermanos, no se lo han puesto fácil. Según ha informado a EFE su abogado, Fernando Osuna, la sentencia, que fue emitida este lunes, condena a los cuatro hijos de Leoncio González de Gregorio — los tres que tuvo con Medina Sidonia, Leoncio, Pilar y Gabriel, y Javier, fruto este último de una relación sentimental que reconoció en 1995— a pagarle la cantidad que le corresponde legalmente. El letrado también ha señalado que una de las hijas tendrá que pagar 800.000 euros al haber recibido una "herencia mejorada" y el dinero deberá ser ingresado "en metálico y no pagar una parte o el total con posesiones materiales distintas del dinero".

Este martes, Rosario Bermudo ha entrado en el programa de TardeAR, donde ha sido entrevistada por Ana Rosa Quintana y ha mostrado lo feliz y tranquila que se siente por poder dar por finalizado este calvario. "Al final todo está en su sitio después de todo lo que hemos luchado. Tengo muchas necesidades porque mi marido está inválido y a ver si me puedo comprar una casa", ha comenzado explicado. Según ha detallado, la hija legítima del aristócrata, ya tiene pensando en qué va a invertir el millón que le corresponde: "Yo he pedido dinero porque me hace falta, yo no quiero una tierra porque no me hace falta. Yo lo que quiero es poder vivir un poquito bien ya que siempre hemos malvivido. También me gustaría ir a la playa, que ahora con dinero podré, que llevo varios años sin ir". Aunque ha dejado claro que "hasta que mi hermana no suelte el dinero, no se ha terminado. Creo que está terminado pero no lo tengo seguro", unas declaraciones que hacen referencia a que Pilar Medina Sidonia le ofreció unas tierras.

Posteriormente, ha hecho referencia a sus hermanos y cómo se han portado con ella durante este tiempo: "Con Gabriel sí he tenido contacto y me habla. También Leoncio, que me dio un beso en el juicio, pero mi hermana no me quiso ni mirar a la cara, por lo que yo tampoco me atreví a decirle nada. Que sepa que mi corazón y mi casa está abierta para los cuatro".

Por primera vez desde que salió a la luz esta batalla judicial, Pilar Medina Sidonia se ha pronunciado. En mitad de la entrevista de Rosario, ha llamado al programa de Ana Rosa Quintana para explicar su punto de vista y cómo está viviendo ella esta situación: "Esto no se ha acabado. Esto es una sentencia de primera instancia y todas las sentencias de primera instancia tienen la posibilidad de recurso, primero ante la audiencia y luego ante el Tribunal Supremo. No se ha acabado ya". Aunque contra la decisión de la jueza cabe recurso, la decisión permite a Bermudo pedir el ingreso del dinero por adelantado antes de presentar el recurso, mientras que sus hermanos han sido condenados también al pago de las costas.

Además, la hija de la duquesa de Medina Sidonia también ha querido explicar que ella ya le ofreció a su hermanastra una compensación: "Yo le ofrecí una finca que ella ha dicho que no vale nada, pero que vale más que mi cuota de legítima y que tiene muchísima madera. Yo heredé fincas rústicas y la parte en metálico la he invertido en mantener todas estas fincas. He tenido que hacer obras, han pasado 16 años y yo la finca que le he ofrecido es muy buena y tiene más madera que cuando yo la heredé".

Ante la pregunta de la presentadora sobre si cree que pueden tener una buena relación en un futuro los cinco hermanos, ha contestado de manera muy clara: "No, no. A mí lo que me ha obstaculiza todo es la exhumación de mi padre. Yo me ofrecí por vía judicial y Rosario dice que he mentido. Y yo me ofrecí y tengo el inscrito judicial. También se ofreció mi hermano Javier, y se podría haber sabido por nuestros padres. A mí ese momento no me gustó y me sabe mal. Yo no tengo la culpa de lo que ha pasado. Rosario ha tenido muchos años para reclamar en vida de mi padre". Unas declaraciones a las que Rosario ha contestado muy tajante: "No se ofrecieron ninguno. No quisieron ninguno y el juez tuvo que pedir la exhumación. Es mentira, no es verdad. Dicen esa calumnia para echarme a mí las culpas y eso lo vio el juez".