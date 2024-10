La desgarradora pregunta que le haría Isa Pantoja a su madre si volviera a coincidir con ella

Es posible que la entrevista de Isa Pantoja en el programa De viernes, de Tele Cinco, haya sido la más díficil de toda su vida. La hija más pequeña que ha tenido Isabel Pantoja, que fue adoptada el 22 de noviembre de 1996 en Perú, ha contado los episodios más duros que ha vivido en su infancia y adolescencia junto a su madre y el resto de su familia. Un relato que ha conmocionado a muchos y que sería el motivo por el cual la colaboradora de televisión ha elegido no tener más contacto con su progenitora. Una extensa entrevista con la que no ha querido hacer daño, si no más bien liberarse de los capítulos más dolorosos de su vida: “Yo siempre estoy agradecida a ella. A pesar de las cosas malas, he sido feliz, cuando cantaba conmigo, cuando íbamos por Cantora. Yo era tan feliz y no entiendo qué le ha podido pasar por la cabeza para merecer quedarme huérfana por segunda vez. Aún así si el día de mañana necesitan cualquier cosa, yo voy a estar allí si ellos me dejan” , han sido sus palabras. Isa no ha podido contener las lágrimas cuando ha contado los destalles, hasta ahora desconocidos, de su adopción: “Ella quería una niña y cuando iba pasando por la cuna me vio y dijo esa se viene conmigo. Sé que ella me quiso desde el primer momento, me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger”, ha contado visiblemente emocionada. En el programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, sus colaboradores han comentado la reveladora entrevista y ha sido la presentadora de De viernes, Bea Archidona, quien ha confesado cuál fue el comentario que le hizo a ella Isa Pantoja que más le había impactado. ¿Quieres saber qué ha sido? ¡No te pierdas el vídeo!