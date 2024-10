La hija de María Isabel, de 1 año, imita a su madre al ver el videoclip de 'Antes muerta que sencilla'

¿Quién no recuerda el archiconocido tema Antes muerta que sencilla, de María Isabel? Una canción compuesta por la cantante onubense y José Muñiz para el festival Eurojunior, el concurso de Televisión Española para elegir la canción representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior de 2004. Un tema que no paró de sonar hace 20 años y que participó en el festival de Lillehammer (Noruega), consiguiendo la victoria durante la gala final celebrada el 20 de noviembre. Lejos ha quedado la simpática niña de 9 años que interpretaba la canción con letra feminista mientras bailaba con gracia y talento la coreografía. Ahora María Isabel es una artista de 29 años que ha seguido dedicándose a la música, y cuya vida personal daba un giro de 180 grados cuando en febrero del año pasado se convertía en madre de una niña. Daliana, de 1 año, ha descubierto recientemente el videoclip de la famosa canción y su madre ha compartido su divertida reacción: "La que me ha caído", ha comentado con sus más de 355 mil seguidores. ¿Quieres ver el vídeo de la hija de María Isabel bailando Antes muerta que sencilla? ¡No te pierdas el vídeo!