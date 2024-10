Pablo Motos rompe una regla que sigue desde hace 19 años en 'El Hormiguero' con ayuda de Ptazeta

La semana ha comenzado para Pablo Motos rompiendo sus propias reglas en El Hormiguero. Cada uno de los programas es diferente, pero hay un detalle que siempre se repite: el estilismo del presentador. Pantalones vaqueros, camisa blanca o azul, zapatos cómodos y en ocasiones americana es la fórmula a la que recurre a diario el maestro de ceremonias de este espacio que comenzó a emitirse en Antena 3 el 24 de septiembre de 2006. Ahora ha puesto punto y final a esa tradición y ha pedido ayuda a la cantante canaria Ptazeta, quien ha puesto su nota personal en la inesperada transformación.

"Necesito ayuda. Llevo 19 años haciendo el programa y no me he cambiado nunca de ropa", ha comenzado a decir Pablo, detallando qué ocurrió cuando decidió hacer una pequeña variación en su ropa para ponerse frente a las cámaras. "Me cambié a principio de temporada, me puse una camisa azul y empezó a encoger de una forma absolutamente ridícula. Llegó un momento en el que parecía Lola Índigo, iba con el ombligo al aire", ha indicado.

El presentador se ha mostrado convencido de que ese problema con su camisa era una señal que significaba que no tiene que modificar su estilismo, pero ha decidido dejar atrás la superstición e iniciar una nueva era. "Pensé que sería el destino y que no me tengo que cambiar, pero veo los lookazos que llevas tú y, ¿por favor, podrías hacerme un cambio de look?", le ha dicho a Zuleima del Pino González González, como se llama en realidad Ptazeta. La artista, que tiene un tema con Bizarrap ha aceptado encantada y ha comenzado in situ con esta renovación.

Pablo ha dejado atrás su look clásico para lucir un estilismo en clave urban. Mientras Ptazeta iba enseñándole las prendas que ha elegido, él se las ha ido probando: un pantalón de chándal negro con corchetes laterales y una camisa abotonada de manga corta también oscura del equipo de béisbol Chicago White Sox con el logo y el escudo del equipo en blanco. Ha completado su nueva imagen con un maxicollar dorado, gafas de sol y el sello de la cantante, un tatuaje borrable en la frente con la imagen de una serpiente.

¿Por qué Pablo Motos siempre lleva el mismo look?

Montse Nieto, estilista del programa que ha pasado anteriormente por espacios como MasterChef, explicó durante una charla con Cristina Reyes en el pódcast El Vestidor por qué Pablo Motos siempre lleva el mismo look, siguiendo así la estela de los late night americanos en los que los presentadores siempre van igual vestidos: "Cuando yo entré en El Hormiguero, el look ya estaba definido. Hemos cambiado las marcas, pero el concepto como tal se ha quedado igual. Para mí es una apuesta ganadora por muchos aspectos, porque la atención no está en lo que lleva sino en el invitado y en las cosas que pasan en el programa. Él no tiene una preocupación añadida con lo que se va a poner... Tiene sus 20 camisas iguales, sus vaqueros, sus zapatillas..."