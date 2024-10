Intercambio en Gran Hermano: Maica se marcha al 'Grande Fratello' de Italia

Gran Hermano ha llegado a uno de los momentos míticos ya del programa: el 'Intercambio'. En esta edición será con Italia y la concursante elegida ha sido Maica, que ya se ha marchado de la casa de Guadalix por sorpresa para iniciar su viaje, mientras dos participantes del 'Grande Fratello' llegaran el próximo martes: "Vamos a decirle a la persona que se tiene que ir de la casa, pero no le vamos a explicar el porqué de momento", explicaba Ion Aramendi tras anunciar el país elegido para enviar a la concursante española. En la casa se comunicaba la marcha de Maica pero sin informar al resto de los concursantes del motivo; algo que ha dejado a todos en shock.

© Telecinco

Daniela, una de las grandes amigas de Maica no daba crédito con nada de lo que estaba pasando y se rompía completamente al no entender por qué Maica se marchaba de Guadalix. Pero la concursante ya se dirigía al plató de Gran Hermano, donde se iba a enterar de todo lo que estaba pasando. Y, mientras Ion Aramendi salía a recibirla al coche, donde le preguntaba cómo estaba viviendo ese momento y ella no sabía ni qué responder: "¿He hecho algo mal?".

Tras esto y encontrarse con el presentador, podía ver la reacción de sus compañeros en la casa al saber que se marchaba de la casa, entre los que estaba unos muy afectados Adrián, Daniela y Óscar: "Me parte el alma verles así". Y llegaba el momento de saber qué hacía en un plató de Gran Hermano, tan solo con Ion Aramendi. "Un sobre cambió tu vida, esta noche otro sobre te va a contar por qué has salido", le decía el presentador y le entregaba el sobre que desvelaba todo.

© Telecinco

Maica, feliz con su aventura en Italia

Maica, muy nerviosa, abría el sobre y leía en alto su contenido: "Buenas noches, Maica, soy Grande Fratello, te invito unos días a pasar unos días en mi casa de Italia, te esperamos mañana. ¡Bienvenida a la maravillosa Italia".Algo que llenaba de felicidad a la concursante. El presentador le explicaba: "Sigues siendo concursante de Gran Hermano y tienes que mantener tu aislamiento, por eso no puedes ver a nadie. Mañana entras a la casa de Grande Fratello, donde vas a estar unos días".

© Telecinco

Sus compañeros piensan que está expulsada

Maica conectó en directo con sus compañeros, de los que se iba a despedir e iban a creer que está expulsada. Primero se dirigía a Daniela, con la que no podía evitar las lágrimas en su despedida: "Eres la luz que más brilla, no estás sola, no cambies". También le daba las gracias por todo y estar tan pendiente de ella a un Adrián que estaba rot: "Quiero que seas fuerte, no sé qué ha pasado, estoy en 'shock' no tengo ni palabras para describir lo que siente, quiero que sepas que eres la persona más importante para mí en esta casa, te voy a tener presente siempre y la luz que tú tienes nunca se va a apagar dentro de mi corazón".

© Telecinco

Las lágrimas de Maica dejaban a todos completamente descolocados y pensando que había sido expulsada de la casa, como sus últimas palabras de lo que ellos pensaban que era despedida: "Seguid hasta el final, os voy a apoyar desde aquí, adelante. Estoy muy orgullosa de haber convivido en esa casa con esas pedazo de personas, os quiero". Pásatelo bien y disfruta de la experiencia", le decía Ion Aramendi mientras Maica abandonaba el plató de Telecinco.