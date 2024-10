Arranca el novedoso 'Pekín Express' VIP con Miguel Ángel Muñoz al frente: las claves de la aventura

Este domingo, MAX ha dado el pistoletazo de salida a Pekín Express: Objetivo Angkor, con Miguel Ángel Muñoz como nuevo presentador y director de carreras del formato. Por primera vez, las parejas de concursantes están formadas por un rostro popular y un ser querido de este, ya sea un familiar o un amigo íntimo. Cada semana, la plataforma estrenará un nuevo capítulo donde se mostrará lo más destacado de la aventura.

Un viaje lleno de desafíos

A lo largo de los 2.500 kilómetros que recorrerán, los participantes tendrán que enfrentarse a condiciones extremas y situaciones imprevistas. Buscarán transporte, alojamiento y comida, todo sin dinero y dependiendo únicamente de su astucia, habilidades sociales y de la generosidad de los lugareños. El objetivo: llegar los primeros a la meta de cada etapa para evitar ser eliminados.

La carrera se desarrolla a través de paisajes asombrosos y culturas milenarias. Los primeros dos episodios ya se han estrenado, mostrando la dificultad inicial de la travesía bajo las lluvias torrenciales de Vietnam y el caos de Hanoi. Las siete parejas se enfrentarán en cada episodio a retos que pondrán a prueba tanto su resistencia física como su capacidad de trabajar en equipo.

En esta edición, el casting destaca por la diversidad de los participantes. Desde actores y deportistas hasta influencers, todos tienen en común el deseo de superar sus propios límites. Descubre quiénes son a continuación.

Octavi Pujades y su hija Alicia

Con más de dos décadas de carrera a sus espaldas en el mundo de la interpretación, Octavi Pujades es un amante del estilo de vida saludable, donde el deporte, la lectura y el arte son sus grandes aficiones. Mantenerse en forma es parte esencial de su día a día y cuidar su alimentación al detalle. Como buen competidor, Pekín Express representa para él una oportunidad única: “Es una experiencia irrepetible, algo completamente distinto a lo que he hecho antes, y compartirla con mi hija es, sin duda todo un regalo”.

Alicia, su hija, se describe como alguien que disfruta de estar bajo los focos. Con el modelaje como posible futuro profesional, Alicia es una joven extrovertida y segura frente a las cámaras, aunque confía en que practique menos deporte de lo que le gustaría. A pesar de ello, está convencida de que sabrá adaptarse a las duras condiciones de la carrera : “Pekín Express me obliga a salir de mi zona de confort y enfrentar miedos que en otros momentos no me habría atrevido a afrontar”.

Gonzalo Miró y Ángel Díaz

Dos amigos apasionados por el deporte y la aventura se enfrentan a uno de los mayores desafíos de sus vidas. Gonzalo, conocido por su labor como colaborador de televisión y radio, es un amante del deporte, la naturaleza y los viajes. Con un carácter que él mismo califica como "exageradamente competitivo" , no puede ocultar su entusiasmo por formar parte del programa. "Participar en Pekín Express es un sueño para muchos, y no me extraña".

Su compañero en esta travesía es Ángel, funcionario en el Ayuntamiento de Las Rozas y encargado de la biblioteca, que comparte con Gonzalo esa chispa competitiva que los impulsa a querer conocer sus propios límites. "Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde podemos llegar", afirma. Aunque su amistad nació en los campos de fútbol, ahora ambos están listos para vivir una aventura más allá de los terrenos de juego.

Miriam Díaz-Aroca y su hija María Grant

Miriam, con una trayectoria de más de 20 años en televisión como actriz, periodista y coach, está decidida a demostrar que la edad no es un límite para vivir nuevas experiencias. Con una mentalidad abierta, ve en Pekín Express la oportunidad perfecta para desafiarse tanto física como mentalmente. "Es el concurso por excelencia, auténtico y honesto", señala, agregando que su meta es llegar al final de esta aventura y formar un gran equipo con su hija, demostrando que las diferencias generacionales no son un obstáculo.

Por su parte, María es una apasionada por el deporte y con intereses que van desde la hípica hasta el motociclismo. Además, ve en esta experiencia una oportunidad única para fortalecer la relación con su madre. "Esta aventura nos llevará al límite y espero que nos ayude a reforzar aún más nuestro lazo", comenta. Ambas están preparadas para enfrentarse a cualquier desafío que se les presente, confiando en que esta experiencia no solo las unirá más, sino que les permitirá descubrir hasta dónde pueden llegar juntas.

Álex de la Croix y Guillermo Duque

Álex, una mujer polifacética que combina su pasión por el cine, la gestión cultural y el activismo, es también actriz y modelo. Con un dominio de cuatro idiomas (inglés, francés, español y japonés) y una actitud decidida, asegura que no hay nada que la detenga cuando se propone algo. "Me creo Lara Croft, la Tomb Raider rubia", bromea. Su amor por los viajes, las culturas y las experiencias extremas la hace ver en Pekín Express el desafío perfecto.

Guillermo, su mejor amigo y compañero en esta aventura, es médico de familia en Marsella. Para él, Pekín Express siempre ha sido un sueño: "Cuando Álex me lo propuso, supe que este era el programa en el que teníamos que concursar", dice. "Nos complementamos a la perfección, cada uno con sus defectos y virtudes", apostilla.

Alba Paul y su cuñado Álex Domenèch

Alba, influencer de estilo de vida y empresaria, comparte su emoción por la oportunidad de desconectar del mundo digital. Junto a su pareja Dulceida ha construido un imperio en las redes sociales, y en esta ocasión su único objetivo es ganar: “Soy muy competitiva, y Pekín Express es el programa perfecto para ponerme a prueba y disfrutar al máximo de la experiencia".

Álex, modelo y empresario, trabaja junto a su hermana Dulceida en diversas empresas de representación y eventos. Aunque está acostumbrado a un estilo de vida lleno de comodidades, tiene claro que Pekín Express será el reto que lo llevará más allá de sus límites. A su vez, destaca la excelente relación que tiene Alba: “Mi cuñada y yo formamos un equipo espectacular".

Canco Rodríguez y David Pulido

Canco, conocido por su actuación en series como Aída y películas como Fuga de cerebros, se enfrenta a un desafío muy diferente al que está acostumbrado. El actor confía en que participar en este mítico programa es un sueño hecho realidad. "Soy un fan absoluto de Pekín Express y siempre he querido vivir esta experiencia. Me considero nervioso, pero también valiente y muy competitivo" , comparte Canco, quien ha elegido como compañero a su gran amigo.

David, psicólogo, guionista y ganador de un Goya por el guion de Tarde para la ira, es la mente organizada del dúo. Aunque confiesa ser algo cabezota y de ideas fijas, su pasión por la planificación y su miedo a la derrota lo motivan a dar lo mejor de sí en este viaje.

Gemma Mengual y Gisela Rovira

Gemma, nuestra mítica campeona de la natación sincronizada, se describe como una persona noble y competitiva. Aunque tiene experiencia en situaciones de gran presión, lo que más teme de esta aventura es el hambre: "Cuando tengo hambre, no tengo amigos", confiesa con humor.

Gisela, también exdeportista de élite y actriz, comparte una conexión única con Gemma, habiendo ganado juntas la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. "Gemma es como mi hermana, nos compenetramos perfectamente", afirma.