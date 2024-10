La sobrecogedora confesión de la periodista Marta Nebot tras conocerse que su pareja, el escritor Martín Caparrós, tiene ELA

El escritor argentino Martín Caparrós ha revelado que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace dos años y medio y su pareja, la periodista sevillana Marta Nebot, ha escrito una sobrecogedora columna de opinión en el diario Público en la que habla con crudeza sobre esta enfermedad y desvela que el pasado 12 de junio se hicieron pareja de hecho "porque lo somos y no queremos que ningún médico nos pueda separar en momentos cruciales por no estar apuntados en un registro".

© Getty Images

Tal y como explica la que fuera colaboradora de programas como Lazos de sangre o Cuatro al día, decidieron dar este paso en la más estricta intimidad y sin una multitudinaria celebración posterior. "Fuimos solos, firmamos y nos regalamos un desayuno de los ricos", cuenta. "No lo hubiéramos hecho si no nos hubiéramos visto obligados. Mi hechito y yo llevamos ya diez años juntos sin que ningún papel nos obligue y nos hubiera gustado seguir así hasta los restos. Registrados o no, nuestro plan sigue siendo el mismo: querernos como nosotros sabemos", añade junto a una foto del día de unión.

© GTRES

Nebot, de 49 años, ha roto su silencio sobre la enfermedad que sufre su pareja tras el paso al frente de Caparrós. El escritor, de 67 años, ha publicado Antes que nada, sus memorias, en las que habla por primera vez sobre un diagnóstico que ya no puede esconder. Los primeros síntomas le paralizaron las piernas y le obligaron a desplazarse en silla de ruedas. Ahora, ha comenzado a tener problemas de movilidad en sus brazos. "Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres", ha dicho el autor de Ansay o los infortunios de la gloria en una entrevista concedida a La Vanguardia.

© martin_caparros

La pareja vive en Torrelodones en una casa con impresionantes vistas a la sierra madrileña. Su intención, según Nebot, es "disfrutar hasta el final, estación a estación", y ella, aunque no tenga "madera de cocinera, ni de enfermera, ni de santa", cuidará de "la persona a la que quiero" hasta su último suspiro. "Creo en esto y pretendo hacerlo con orgullo todo el tiempo", escribe. También expresa una gran admiración por el escritor y la manera en la que está gestionando su enfermedad. "Muy pocos en su lugar, incluida yo, daríamos la talla que exige; esa amalgama imposible de lucha y resignación, de pelea y entrega, de no pero sí, de sí pero no, de me matas pero pienso seguir vivo".