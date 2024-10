Imanol Arias posa orgulloso junto a su madre, Teresa, que cumple 90 años: 'Eres nuestra alegría de vivir'

Esta semana, Imanol Arias ha vivido un momento tremendamente especial porque su madre, Teresa, ha cumplido 90 años. Por primera vez en su perfil público, el actor posa con la mujer que le dio la vida, a la que dedica estas cariñosas palabras: "La amama cumple 90. Zorionak Zuri amatxo, eres nuestra luz y la alegría de vivir". Con nueve décadas de vida, Teresa está espléndida luciendo esos ojos verdes que enamoraron a su marido, Manuel, fallecido en 2005 a los 65 años.

© imanolariasoficial

Muy discreto con su vida privada, el protagonista de Cuéntame es poco dado a hablar de asuntos familiares. Sin embargo, el pasado mes de marzo, en una entrevista con Sebastián Soldano en Infobae, Imanol habló como nunca de la mujer más importante de su vida: "Mi madre era la macho de la casa en una región afortunadamente matriarcal en donde ellas son quienes gestionan. Mamá se dedicó al servicio doméstico desde sus 14 años. Y en vez de desarrollar asco, odio o resentimientos, decidió observar a sus empleadores, a la gente tan poderosa de aquellas clases acomodadas. Y aprendió no solo a comportarse sino a ver la vida. Adquirió una educación emocional muy especial a través de ese oficio. En las largas ausencias de papá, ella no solo ejecutaba la vida en casa sino que además, discreta y suspicaz como sigue siendo, me propiciaba el ámbito para que yo pudiese expresar lo mío. De un modo u otro, me bajaba línea, me autorizaba. Y ese guiño tejió un vínculo sumamente estrecho entre nosotros”.

© imanolariasoficial

© imanolariasoficial

Imanol está muy unido a Teresa aunque confesaba en esta entrevista, con gran sentido del humor, que su madre prefiere no telefonear muy a menudo ni que la llamen “si no hay algo importante que contar”. Durante tres meses al año, la madre del actor se instala en su motorhome en la mejor parcela de un camping de Laredo (Cantabria). "Lleva cocina completa, una heladera doble y un horno ferroviario de carbón para sus asados de pescado. Ahí sí, antes de su partida, nuestras conversaciones se intensifican por cuestiones de logística que quiere consultarme: ‘¿Cuándo te parece sacar la rulot del hangar?’, o le pregunto ‘¿Quién te ayudará esta vez con los toldos?’ Tampoco la dejo tan tranquila durante esos tres meses. Ya te imaginarás: ¡Cada tanto hay que echar un vistazo para saber cómo está la niña!”, desvelaba el actor entre bromas.

© jonariasv Jon y Daniel Arias posan con su abuela, Teresa

Teresa, la matriarca de la casa, tiene también una estrecha relación con sus dos nietos, Jon (37) y Daniel (23), fruto del matrimonio de Imanol Arias con Pastora Vega. La pareja de actores se separaba en 2009 tras 25 años de vida en común. A pesar de la ruptura, la actriz sigue teniendo mucho cariño a su exsuegra, como se puede comprobar por el comentario que ha hecho a la fotografía que ha compartido Imanol con su madre. Hace unos años, Jon y Daniel visitaban a su abuela en el camping y publicaban esta imagen en sus redes sociales. "Qué maravilla de fin de semana en el Camping de nuestra infancia, con los amigos de siempre y con nuestra rubia favorita, la Amama".