Pilar Cordón se consolida como amazona campeona de España mientras el secuestro de su padre protagoniza una nueva miniserie

El pasado 9 de octubre se estrenaba en DMAX Publio. El secuestro sin fin una serie documental que aborda el secuestro del empresario aragonés Publio Cordón. El 27 de junio de 1995 mientras salía a correr por las inmediaciones de su domicilio en Zaragoza, Cordón fue secuestrado por la banda terrorista GRAPO. El fundador del imperio sanitario Quirón jamás volvió a ver a su familia que entonces estaba formada por su mujer Pilar Muro y sus cuatro hijas: Carmen, María, Pilar y Raquel. Se trata de un caso que sigue cargado de incógnitas diecinueve años después, como las condiciones en las que falleció el empresario o dónde pudo ser enterrado. Pese al dolor, su viuda y sus hijas lograron salir adelante unidas, aunque el recuerdo de su progenitor continúa grabado en su memoria y en sus corazones.

© @csiogijon

© @threiner

Desde los diez años a las Olimpiadas

Su hija Pilar comenzó a montar a caballo a los diez años de edad, y desde ese momento, sintió absoluta devoción por este deporte. Siempre contó con el apoyo de su familia, y llegado el momento convirtió su pasión en su profesión. Así comenzó a labrarse una carrera en el salto de obstáculos que le ha permitido participar en las pruebas de más alto nivel nacionales e internacionales.

Como amazona estuvo preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000, pero fue dieciséis años más tarde cuando logró participar en los de Rio de Janeiro, siendo además la primera mujer española que compitió en la disciplina de salto de obstáculos. "Un momento especial, una situación de mi vida inolvidable y extraordinaria", según declaró ella misma al diario Heraldo.

© @pilar_cordon_official

© @pilar_cordon_official

Regreso a España como campeona

Ahora Pilar ha alcanzado un nuevo logro en su carrera, proclamándose campeona de España de caballos de siete años en el Sunshine Tour de Montenmedio (Cádiz). Un campeonato que ha ganado a lomos de ‘Machiavelli B’ un caballo que lleva en sus cuadras desde el pasado mes de abril y que, pese a su juventud, ya está regalando grandes alegrías a su propietaria. Los comienzos juntos no fueron fáciles, pues según ha reconocido ella misma a la revista Ecuestre, sufrían cierta falta de conexión. Pero finalmente lograron establecer vínculos; lo que les ha servido para conquistar el campeonato de España de caballos de su edad. Además, con el mérito de no tener que participar en el desempate, ya que fueron el único binomio capaz de no obtener ningún punto de penalización durante el recorrido de salto, lo que les proclamó directamente vencedores.

Una alegría para la amazona aragonesa que este año ha vuelto a fijar su residencia en España, tras más de veinte años viviendo fuera de nuestras fronteras. Actualmente, con la adquisición de una finca en la que vivirá junto a sus caballos continuará con su carrera como amazona y reputada criadora de caballos. "Mi vida está volcada en mis caballos, mi trabajo y mi familia. Son mis tres pilares" reconoce en sus redes sociales. Y ahora va a poder disfrutar más de todos ellos y de las alegrías que seguro, a sus cincuenta años, aún le tiene reservada la competición.

© @cavale_films