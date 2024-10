La tristeza de María Casado y otros compañeros y amigos en el último adiós a Mayra Gómez Kemp

Tras cinco día de velatorio íntimo, Roxana Bercos, hijastra de Mayra Gómez-Kemp ha sido la encargada de organizar el funeral de la icónica presentadora en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid. Hasta allí han ido llegando desde las 17 horas, compañeros y grandes amigos como María Casado, José Manuel Parada o el humorista Tony Antonio. También por supuesto, Roxana, la hija de Alberto Bercos, marido de Mayra que falleció hace tres años y que estaba muy unida a su madrastra.

La despedida ha sido de acuerdo a la voluntad de Mayra Gómez-Kemp, que no deseaba un velatorio público. Siempre había manifestado que no quería ese 'desfile' de personas para darle un último adiós y su deseo se cumplirá. "Una hora va a ser, nada más. Ella no quería", confesó hace unos días Roxana. En cambio, sí habrá homenajes y un funeral público para despedir al que ha sido uno de los rostros más emblemáticos de la televisión.

María Casado ha mostrado abiertamente su tristeza. Un rostro de la televisión actual que ha querido dejar claro que, "cuando se habla de pioneras, creo que Mayra estará siempre en primera posiciones", y es que el famoso Un, dos, tres convirtió a Mayra en la presentadora más querida y popular de la televisión en España. Fue el rostro del concurso entre 1982 y 1988, siendo la primera mujer en presentar un concurso de televisión.

"Mantengo un recuerdo maravilloso, como la inmensa mayoría de los españoles" declaraba "tremendamente emocionado" José Manuel Parada a la entrada del tanatorio. Asegura que nunca nadie ha tenido una mala palabra sobre ella, "con Mayra se va una generación muy importante de la televisión" sentencia.

