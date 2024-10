Carmen Lomana saca a subasta sus vestidos de Alta Costura: 'Que otras mujeres por un precio asequible puedan disfrutarlo'

"Yo aconsejo a muchas madres que le compren una prenda bonita a sus hijas para que la tengan, la puedan disfrutar y sea como un recuerdo", ha dicho Carmen Lomana en la presetación de su colección privada de vestidos de Alta Costura y prêt-à-porter que acaba de sacar a subasta. Será este martes 22 de octubre, a las 17:00 horas de la tarde, en Durán Arte y Subastas (Calle Goya, 19 en Madrid) cuando las piezas más emblemáticas de su armario comiencen una nueva vida en manos de sus compradoras. Prendas únicas y de lujosas firmas como Christian Dior, Valentino, Prada, Gucci o Balenciaga, entre otras tantas: "Ahora se habla tanto de economía circular, de sostenibilidad, de que las prendas tengan más vidas, ¿no? Y esto, yo ya me lo he puesto todo, lo he disfrutado, hay varias piezas que han estado en un museo y lo que me apetece es que otras mujeres por un precio asequible puedan disfrutarlo y tener una pieza bonita de costura o de prêt-à-porter muy bueno", ha comentado Lomana en declaraciones a Europa Press. ¿Quieres ver en qué consiste su exclusiva colección y escuchar sus palabras? ¡No te pierdas el vídeo!