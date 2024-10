La terrorífica sorpresa de María Galiana a David Broncano en 'La Revuelta'

Aplauso unánime para María Galiana por su paso por La Revuelta. Los espectadores del programa de David Broncano en Televisión Española se quedaron sorprendidos, una vez más, con el carisma de la actriz sevillana, de 89 años. Acudió para presentar su nueva película, Sociedad Negra, y lo hizo con una promoción de lo más terrorífica. "María Estuardo es el papel que más me hubiera gustado interpretar", comenzó diciendo. "Pero ahora he interpretado a otra madre a la que han cortado la cabeza", añadió mientras sacaba de una caja de cartón un impactante molde de su cabeza cortada.

© RTVE

"María me he llevado un sobresalto, se me ha encogido el corazón", exclamó Broncano. El público se rindió ante el ingenio de la actriz y el presentador señaló: "De las mejores promociones que se han hecho aquí en mucho tiempo". Tras los aplausos, la intérprete se puso de pie con su réplica de la cabeza entre las manos y bromeó diciendo que ya tenía disfraz para halloween. "Os imagináis que llame a las puertas y aparezca yo diciendo: ¿Truco o trato?".