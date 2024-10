Las canciones que no olvidaremos de Liam Payne, exmiembro de One Direction

Han pasado ya varias horas desde que conocemos la trágica noticia que ha conmocionado al mundo entero. Liam Payne, exmiembro de One Direction, ha muerto a la edad de 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en un barrio de Buenos Aires, Argentina. El artista británico, tras la separación de la boyband que ha marcado a tantas generaciones, continuó con su propia carrera en solitario y logró mantener a muchos de sus fans iniciales, además de ampliar su público. Estas son algunas de las canciones que no olvidaremos de Liam Payne como miembro de One Direction y como solista.

© Getty Images

Strip That Down ft. Quavo

Liam debutó como solista en 2017 con Strip That Down, un éxito coescrito por el cantante célebre Ed Sheeran y en compañía del rapero Quavo. La canción refleja su liberación del estilo boyband pop-rock tan característico de One Direction hacia un sonido con un toque más urbano.

For You ft. Rita Ora

Esta colaboración de 2018 junto a la australiana Rita Ora fue parte de la banda sonora de la conocida película erótica Cincuenta Sombras de Grey. Se convirtió en un himno sensual que capturó sin duda la intensidad de la película y atrapó a todo su público.

Familiar ft. J Balvin

En el mismo año, Payne se unió al reguetonero J Balvin en Familiar, una canción que mezcla los estilos de ambos, reguetón y pop. Marcó su primera incursión en la música latina y abrió puertas a nuevos públicos al probar un diferente al que estaba habituado.

Bedroom Floor

Esta canción, que trata sobre una ruptura, fue coescrita por Charlie Puth. Liam reveló que habla sobre discusiones en las que una persona sigue negando los problemas, a pesar de la evidencia, sin dar más detalles de hacia quién podría ir dirigida concretamente.

Stack It Up ft. A Boogie wit da Hoodie

Liam Payne publicó Stack It Up en 2019, es una colaboración con A Boogie wit da Hoodie y fue coescrita nuevamente por Ed Sheeran. Trata temas populares entre los famosos, como la ambición y el éxito, con un tono cuanto menos divertido.

What Makes You Beautiful

El primer sencillo de One Direction en 2011 se convirtió en un éxito inmediato. La canción ganó el premio Brit a Mejor Sencillo Británico y consolidó al grupo dentro del panorama de música pop a nivel mundial.

Story Of My Life

Esta balada acústica de 2013 marcó un cambio en el estilo musical de One Direction y mostró a los fans un lado más maduro y lírico del grupo, con elementos folk. El videoclip es uno de los más conocidos de la boyband y enseña imágenes de la infancia de los integrantes y representaciones de cómo eran por aquel entonces. A día de hoy acumula ni más ni menos que la friolera de más de un billón de visualizaciones.

Night Changes

Una de las canciones más emotivas de One Direction, del año 2014, es Night Changes, que narra el miedo al paso del tiempo en una relación joven. Su videoclip fue muy bien recibido por los fans. En él muestran a cada uno de los integrantes de la banda teniendo citas con una mujer y está grabado desde la perspectiva de ellas, permitiendo que sus fans percibiesen que son las protagonistas de los encuentros con sus cantantes favoritos.

Steal My Girl

Con un videoclip dirigido por el actor Danny DeVito, esta canción de 2014 se convirtió en todo un himno del pop. Fue grabado en el desierto y Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, optó por incluirla en la lista de canciones de sus propios conciertos como homenaje a la banda de la que tantos años había formado parte.

Perfect

Muchos fans vieron esta canción de 2015 como una respuesta a Style de Taylor Swift, debido a las relación pasada entre Harry Styles y la cantante. Es una balada introspectiva que habla sobre un amor que era perfecto, pero que tristemente no funcionó.

© Getty Images

El legado que Liam Payne ha dejado en la música es y será imborrable. Fue un artista versátil que supo reinventarse tras su salida de One Direction y que logró reconectar una vez más con el que, por aquel entonces, era su público. Supo adaptarse a las nuevas tendencias musicales y encontró su hueco en la industria, además de colaborar con artistas de renombre. Aunque su vida terminó trágicamente, seguirá siendo recordado entre sus millones de seguidores por todo el mundo.