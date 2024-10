De película: Francesca, hija de Clint Eastwood, arrestada por golpear a un hombre

Por el momento, no son muchos los elementos que se conocen de esta trama propia de una película de Clint Eastwood. Al parecer, Francesca Eastwood, de 31 años, salía el sábado por la noche de una fiesta en Beverly Hills y se subió al coche con un hombre del que, hasta ahora, se desconoce la identidad. Todo apunta a que podría tratarse del novio de la actriz, Alexander Wraith, el padre de Titan, su hijo de seis años. Alexander y Francesca parecían mantener una relación muy estable… hasta ahora. De hecho, desde 2018 ambos posaban juntos, felices y desenfadados, en las alfombras rojas de sus respectivos estrenos. Sin embargo, la noche del sábado algo desató la ira de la joven mientras circulaban por el corazón de Hollywood, porque se inició en el automóvil una discusión acalorada, que fue subiendo de tono. De las palabras pasaron a las acciones y de ahí a los golpes. El hombre decidió llamar a las autoridades, y estas le recomendaron, a tenor de las lesiones que presentaba, que acudiera a la Zona de Seguridad del Departamento de Policía de Beverly Hills. En esta dependencia, presentó su denuncia formal y Francesca fue arrestada bajo el cargo de sospechosa de delito grave de violencia doméstica. Para ser liberada, la hija de Clint Eastwood tuvo que pagar una fianza de cinco mil dólares.

Todo lo anterior, fue compartido con los medios por el teniente Andrew Myer, quien aportó una versión precisa de los hechos: “El sábado 12 de octubre de 2024,aproximadamente a las 10:42 p.m., el Departamento de Policía de Beverly Hills respondió a la ' Zona de Seguridad' en 464 North Rexford Drive (BHPD HQ) por una llamada de radio de un posible incidente de violencia doméstica. Los oficiales llevaron a cabo una investigación, y en base a las declaraciones y lesiones, Francesca Ruth Fisher Eastwood de Los Ángeles fue arrestada por un delito grave, PC 273.5, violencia doméstica, y fue fichada en la cárcel BHPD”.

Que se sabe de Francesca

Francesca es hija de Clint Eastwood y de la actriz Frances Fisher, famosa por interpretar a la madre de Kate Winslet en la laureada Titanic. Durante tres años, Francesca fue la menor de los hijos del mítico actor y director, pero en 1996 este volvió a ser padre junto a Dina Ruiz y nació Morgan. Por tanto, Francesca es la séptima de ocho hermanos. Cabe recordar que, en diciembre de 2018, cuando se estrenó la película The Mule, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, el actor presentó a su hija mayor, Laurie, de sesenta y cuatro años, un secreto familiar que decidió hacer público de la mejor manera posible: posando junto a ella en uno de sus grandes días como cineasta.

Todo lo anterior es para entender bien que Francesca viene de una familia numerosa y poco convencional. Su padre ha tenido hijos con seis mujeres y Francesca es la única nacida de su unión con Frances Fisher, un romance que dio mucho de qué hablar y que se prolongó de 1990 a 1995.

Como no podía ser de otra manera, dados sus antecedentes familiares, Francesca, cuyos apellidos oficiales son Fisher Eastwood, se enamoró del mundo del cine y, desde niña, hizo sus apariciones en la pequeña y gran pantalla, con algunos papeles en película conocidas como Jersey Boys, el musical que su padre rodó en 2014. “Mis padres –reveló en una ocasión– pueden atribuirse todo el mérito de mi amor por el cine y mis sueños de contar historias dentro y fuera de lac ámara. Siempre me incluyeron en sus procesos de pensamiento y me dejaron entrar en su mundo. Una cosa que mi padre me inspiró fue aceptar un papel en una película de la que mis agentes y mánagers no eran fans”.

Muy discreta con su vida privada, en mayo de 2018 anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Tenía entonces veinticinco años y compartía la feliz noticia junto a su pareja, Alexander Wraith, un actor nacido en Nueva Jersey, que había estado casado previamente con Lili Gaildraud, y quien podría haber sido la víctima de la furia de Francesca, por causa aún no revelada. El hijo de la pareja nació el 16 de septiembre de ese mismo año y lo llamaron Titan, un nombre vinculado al poder y la fuerza, desde que, en la mitología griega, los titanes reinaran en el mundo antes que Zeus. Titan nació en el Olimpo de Hollywood.

Aunque no es muy activa en sus redes sociales, a lo largo de los años sí ha compartido imágenes de su vida familiar. Entre ellas, una en la que Clint Eastwood sostiene en sus brazos a Titan: “Mejor padre, mejor abuelo”, se lee en el post. La actriz también ha comentado que ver a Clint Eastwood junto a su hijo le produce una sensación “agridulce”: dulce porque lo ve como un abuelo muy presente y cariñoso, y agrio porque recuerda lo estricto que fue con ella cuando era una niña. No podemos olvidar que él representa al duro más duro de Hollywood, desde sus míticas películas de El bueno, el feo y el malo (1966) o Harry, El sucio (1971), un personaje prototípico que le dio visibilidad en el mundo entero.

Clint Eastwood, el patriarca

No cabe ninguna duda de que, a los noventa y cuatro años, Clint Eastwood forma parte de la historia viva de Hollywood. Si alguien ha sabido mantenerse y reinventarse en la Meca del Cine ese ha sido él. El actor es un ejemplo de resiliencia, no solo en lo profesional, sino también lo personal. Sigue en activo, emocionándose detrás de las cámaras, a pesar de los duros golpes que le hadado la vida, especialmente el último. En julio, falleció, a los sesenta y un años, Christina Sandera, la mujer que había estado a su lado durante la última década. Por Hollywood ya se está rumoreando que Clint Eastwood podría tener una nueva novia, pero esto pertenece a las habladurías y, también, a la consolidación de ese personaje que se llama Clint y que reina en la ciudad de las estrellas.

Californiano, nacido en 1930, desde la adolescencia coqueteó con la idea de convertirse en estrella de Hollywood. No le puso peros a los famosos spaguetti western de Sergio Leone. En ellos, forjó su imagen de tipo duro e implacable, que metía el miedo en el cuerpo al enemigo primero farfullando y, después, acariciando ladinamente su revólver. Su personaje de Harry Callahan, en la saga de Harry, El Sucio, en la década de los setenta, presentó su versión de macho Alpha. Para quienes no le tomaban muy en serio, tenía varias sorpresas reservadas. Por una parte, en los noventa y de la mano de Meryl Streep, rodó una de las películas más románticas de todos los tiempos, Los puentes de Madison. Escucharle pronunciar frases como “No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte” provocó más de un cortocircuito en quienes le tenían por el macho más macho del viejo oeste. Por otro lado, Clint Eastwood, como quien no quiere la cosa, mientras protagonizaba sus películas, de bajo presupuesto y dudosa calidad, fue aprendiendo de los directores con los que trabajaba, tanto con sus aciertos como con sus errores.

Su carrera como director le ha dado muchas alegrías y, siendo nonagenario, se las sigue dando. Aunque debutó detrás de la cámara en 1971 con Play Misty for Me,l a perfección, y los Oscar, llegaron por Sin Perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004), la película protagonizada por Hilary Swank con dramáticas escenas que permanecen, pasen los años que pasen, grabadas en la memoria de los cinéfilos. Y mientras generaba un discurso propio y una manera única de contar historias (como ejemplo El Gran Torino, donde conjugó el duro que era con el tierno que es)su familia crecía y sus hijos se hacían grandes, triunfaban en sus carreras, y le daban nietos.

Su tumultuosa vida sentimental, aunque logró sortear los escándalos con bastante pericia, no le ha impedido ser el patriarca que aplaude los éxitos de los suyos, mientras sigue escribiendo capítulos de su vida, y los protege. Por el momento, no se sabe la reacción de Clint Eastwood ante la denuncia por violencia doméstica que ha recibido su hija. Triste paradoja para el veterano actor ver a su hija convertida, en los medios, casi casi en un personaje de sus películas.

Recientemente, preguntaron a Clint Eastwood que cuál era su secreto y lo dio con muy pocas palabras: “Cuando me levanto cada día, no dejo entrar al viejo”. Quizá, tener frente a sí películas que rodar y problemas que solucionar le mantienen con una lucidez a prueba de bomba.