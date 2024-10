Muere a los 38 años Guilherme Vasconcelos, el luchador de la UFC que fue pareja de Demi Lovato

El luchador brasileño Guilherme Gomes Vasconcelos, apodado 'Bomba', ha muerto a los 38 años en Chicago, donde ha sido encontrado su cuerpo sin vida. Conocido por sus combates y por haber mantenido una relación sentimental con la artista Demi Lovato, su muerte, de la que todavía no se saben sus causas, ha transcendido a los medios gracias al comunicado de su familia: "Esperábamos tu visita para Navidad, pero ya no podrá ser. La vida es fugaz y nos despertamos con esta devastadora noticia, en qué tiempos vivimos. Oramos por ti y que Dios, que todo lo puede, te tome con su infinita misericordia y consuele a todos los que te amamos", ha escrito su tío Walter.

© bombatuf

El luchador de MMA, que había montado un gimnasio de Jiu-Jitsu donde entrenaba regularmente, empezó a destacar en su país natal, Brasil, cuando en 2014 participó en la tercera temporada de TUF Brasil, un reality basado en las artes marciales mixtas en el que ejerció de entrenador. Tras el éxito alcanzado en programa de televisión, el luchador se mudó a Estados Unidos y participó en un combate e la UFC frente a Luke Zachrich, pero perdió. Después fichó por Bellator, otra empresa de MMA. En ella peleó seis veces, con tres victorias y tres derrotas.

© Getty Images La actriz y cantante Demi Lovato

Su relación de un año con Demi Lovato

Otro de los motivos por los que Guilherme Vasconcelos se hizo mundialmente conocido es por la relación sentimental que mantuvo con la actriz y cantante Demi Lovato. El mediático luchador brasileño comenzó su noviazgo con la artista en 2017, aunque tan solo un año después, rompieron. La que fuera chica Disney, opinó lo siguiente acerca de la profesión del que era su pareja a un medio de Los Ángeles: "Lucha en una jaula, básicamente, y es muy peligroso. Hay reglas, por supuesto, no se pueden patear en ciertas zonas y hay otras muchas que desconozco, pero no dejan de ser dos rivales encerrados en una jaula. Por supuesto que me pongo nerviosa cada vez que le veo pelear, pero lo bueno es que casi siempre gana. No me siento del todo mal cuando le veo sufrir porque así es el deporte", explicaba al mismo medio a principios de este año.

© bombatuf

Además, el deportista también salió con la actriz Fernanda Paes Leme y tuvo una hija con la modelo Kayla Lauren. La "niña de su papi", según él mismo confesaba en sus redes sociales donde no dudaba en compartir fotografías junto a su pequeña. Muchos han sido los comentarios cariñosos de sus seguidores que han querido dejar las condolencias a su familia por la pérdida del deportista.