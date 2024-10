Helena Resano celebra sus bodas de plata con una foto inédita de su enlace

Helena Resano está de aniversario; la presentadora ha querido celebrar sus 25 años de casada con su marido Aitor Aristegui, con la publicación de una fotografía en sus redes sociales, acompañada de un emotivo texto: "25 años de esta foto. 25 años de un camino que hemos aprendido a recorrer juntos. Y aunque no todos los días han sido de vino y rosas tú siempre has encontrado la forma de pintarme la sonrisa, cada día. Has conseguido que “casa” sean tus abrazos, da igual dónde o cómo. No sé qué pasará en los próximos 25 pero sí sé que los quiero pasar contigo. Te quiero. Y sé que me quieres". Y no es la primera vez que la comunicadora ha dedicado palabras bonitas al que considera "su mejor amigo". Hace un año Helena hacía público que Aitor es: "La persona que es capaz de sacarme los nubarrones de la cabeza cada vez que me mira. Porque siempre consigues que salga de casa con la sonrisa pintada".

© @helenaresano Helena Resano y Aitor Aristegui el día de su boda

Su familia, su "gran equipo"

Junto a su "compañero de viaje" Aitor Aristegui, presidente y fundador de Market4NEWS la primera agencia de noticias de periodismo móvil; han tenido dos hijos: Emma, de 21 años, y Pablo, de 17, a los que la periodista adora y con los que ha formado "un gran equipo". Emma, en palabras de la presentadora, es "curiosa, sensible, decidida, divertida a más no poder y desquiciante también a veces". "Una señorita que tiene un corazón inmenso y una cabeza sensata. Es preciosa por dentro y por fuera", asegura. Pablo es "gigante en amor, en empatía, en intentar entender a todos, en querer comprender, en abrazar a quien lo necesita, en ayudar a quien te lo pide, en sonreír".

© @helenaresano Helena Resano junto a su hijo Pablo

La 'sustituta' de la reina Letizia en TVE

Helena Resano nació en Pamplona en 1974. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y comenzó a trabajar en el mundo del periodismo con tan solo 20 años, probando suerte en su ciudad natal hasta que en 1995 se trasladó a Madrid con una beca para Radio España. Un año más tarde se incorporó a Telecinco, donde estuvo hasta 1999, y de ahí a Televisión Española, cadena en la que realizó labores de redactora, reportera y presentadora de informativos. De hecho fue la elegida para sustituir a doña Letizia al frente de la segunda edición del telediario cuando se anunció su compromiso matrimonial con el entonces Príncipe de Asturias. "Pues fue con estado de asombro, y recuerdo vivirlo siendo consciente de que estaba viviendo una etapa de la Historia. Durante mucho tiempo habíamos hablado del Príncipe, de con quién se casaría, y años más tarde es una compañera tuya", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA! a finales de 2009.

© @helenaresano La periodista Helena Resano junto a su marido, Aitor

© GettyImages

Una de las caras de laSexta

La vida de Helena Resano dio un giro de 180 grados cuando fichó por laSexta en 2006. A partir de entonces su carrera se disparó con programas como La actualidad en 2D o Sexto sentido, junto a Mamen Mendizabal y Cristina Villanueva. Actualmente presenta el informativo de las 14:00 horas de la cadena, trabajo por el que ha recibido dos Antenas de Oro, en 2009 y 2017.