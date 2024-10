El importante problema que puso fin a la gira de regreso de RBD: esto es lo que pasó

La banda RBD regresó a los escenarios en 2023 para celebrar su 20 aniversario con una gira en la que volvieron a interpretar sus grandes éxitos y se reencontraron con un público muy nostálgico de sus temas. Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez, Anahí Fuentes y Christopher Uckermann iniciaron una andadura con mucha emoción, pero se encontraron con algunos problemas, legales y de salud, que de momento han puesto fin al viaje.

El grupo acabó en los tribunales con su exrepresentante Guillermo Rosas pues tras una auditoría de las ganancias que obtuvieron en su periplo por Estados Unidos (de agosto a octubre de 2022), se acusó a este de ser responsable de un supuesto desfalco. “Hay cosas que no puedo hablar por respeto a todos, porque son cosas delicadas, van a salir a flote algún día, seguro, y espero que sí, porque al final, RBD siempre ha sido un grupo de justicia, así como vivimos abusos hace 20 años, no estábamos dispuestos a repetir estos abusos, por eso dijimos: '¡Basta!'", ha contado Christopher Uckermann, que habló por primera vez de lo sucedido.

“Nuestro plan era irnos a Perú, a Argentina a toda Latinoamérica, estaba España, dentro de nuestro planes, pero lamentablemente en este medio no todos tienen los mismos intereses y con nuestros socios tuvimos desacuerdos, había cosas que no estaban claras y la maquinaria se tuvo que parar". La demanda contra Rosas siguió su curso y finalmente se solucionó sin llegar a los tribunales, pues ambas partes alcanzaron un acuerdo. No hubo enfrentamiento judicial, pero el proceso puso fin al periplo de los mexicanos por el mundo.

Uckermann confesó que el éxito de la banda siempre provocó muchos conflictos de interés, debido al número de involucrados en el proyecto. “A nosotros nos hubiera encantado terminar el tour y hacer las cosas bien, muchos dicen que sí (habrá reencuentro), sí se arreglan las cosas, ahí estaremos, porque ya no estábamos dispuestos a seguir trabajando así, igual cambiamos de socios, porque al final, nosotros somos el grupo, pero algo pasa con el engranaje de RBD. Y siempre digo que es como en El señor de los anillos, cuando alguien tiene el anillo cerca quiere el poder", comentó.

Hizo referencia el artista a que ya lidiaron con estos conflictos en el pasado, cuando comenzaron su andadura artística siendo jóvenes, pero que ahora cuentan con la experiencia y madurez necesarias para afrontarlos. “En tiempo récord creamos una empresa desde cero, unos días antes del arranque, había ángeles en el camino que nos ayudaron y que nos hicieron tener más transparencia, pero si no lo hubiéramos hecho, ahí te cuento. Nos tocó estar en todo el proceso como productores, ese fue el reto, para mí fue el salto cuántico de estar en el escenario y tenerte que bajar a arreglar las cosas como productor nos cambió la vida" dijo acerca de la empresa que creó con sus compañeros para gestionar los shows.

No solo este bache judicial empañó la andadura del conjunto sino que los problemas de salud de Anahí supusieron asimismo un contratiempo. La artista tuvo que suspender alguna de sus actuaciones debido a una severa infección en los riñones que la obligó a estar en reposo por orden del médico. De hecho tuvo que interrumpir uno de los shows porque no se encontraba bien y ser trasladada en ambulancia al hospital. "He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor", detalló. Previo al inicio de los conciertos, la intérprete sufrió además la perforación de un tímpano por un incidente con un audífono.