Los Premios Planeta desde dentro: reencuentros, risas y 'selfies' con los Reyes

El Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, acogió anoche la entrega del esperado Premio Planeta de Novela, galardón que recayó en Paloma Sánchez-Garnica por su obra Victoria. Al acto, presidido por los Reyes, asistieron numerosos escritores, periodistas y presentadores. Esta noche de divertidos reencuentros quedó inmortalizada en fotos de grupo como la que protagonizó Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023, con varios compañeros de Antena 3, entre ellos, Esther Vaquero, Roberto Brasero o Jalis de la Serna.

© esthervaqueroh

La periodista Esther Vaquero fue la encargada de presentar la gala con un espectacular diseño de Tot_Hom

© esthervaqueroh

Una vez finalizada la entrega de premios, Esther Vaquero se hizo una foto con los Reyes. No es la primera vez que la periodista coincide con doña Letizia. En febrero de 2023 tuvo la oportunidad de charlar con ella en La Zarzuela y quedó encantada. "Es una suerte de Reina, una mujer inteligente, culta y muy comprometida", dijo en una entrevista concedida a Egos. "Me encantó comprobar lo interesada e informada que estaba. Nuestra reina sigue siendo periodista", añadió

© esthervaqueroh

Jorge Fernández, presentador de La Ruleta, coincidió en los Premios Planeta con Roberto Brasero, Angie Rigueiro, Roberto Leal y Esther Vaquero

© esthervaqueroh

Carme Chaparro, con Esther Vaquero y Lorena García, obtuvo en 2017 el Premio Primavera de Novela por No soy un monstruo, su primer libro

© esthervaqueroh

María del Monte acudió a los Premios Planeta con su mujer, la periodista Inmaculada Casal. En esta foto la vemos con Esther Vaquero, su compañera de cadena, ya que la cantante trabaja como colaboradora en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3

© nievesherrerooficial

Tampoco faltaron a esta cita cultural Nieves Herrero, autora de Como si no hubiera un mañana, Carmen, Esos días azules o El joyero de la reina; y Máximo Huerta, que ha publicado las novelas Con el amor bastaba, Que sea la última vez…, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), No me dejes, La parte escondida del iceberg y Firmamento

© martaroblesg

Carme Chaparro se hizo este 'selfie' con Marta Robles, autora de La chica a la que no supiste amar/Pasiones carnales/Lo que la primavera hace con los cerezos.

© lalachus3

Eva Soriano, Lala Chus y Nacho García, compañeros de Cuerpos especiales, el matinal radiofónico de Europa FM, posaron así de divertidos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña

© monica_carrillo__

Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias, compartió mesa con la periodista Mamen Mendizábal. Carrillo , licenciada en Periodismo, diplomada en Turismo y con estudios de Arquitectura, ha publicado las novelas La luz de Candela y Olvidé decirte quiero. También es autora de El tiempo. Todo. Locura, un precioso libro de microcuentos. Con La vida desnuda obtuvo el Premio Azorín de Novela 2020 y consolidó su carrera literaria

© otero_julia

Julia Otero se reencontró con grandes compañeros y amigos en la gala. En esta foto aparece con Roberto Brasero, Mónica Carrillo y Matías Prats. "Aquí con unos becarios", publicó la periodista radiofónica