José Luis Martínez-Almeida, sobre sus planes de tener un hijo con Teresa Urquijo: 'No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre-abuelo'

En una inusual entrevista de índole personal, José Luis Martínez-Almeida ha hecho balance del medio año que lleva unido a Teresa Urquijo como matrimonio, sintiéndose "inmensamente feliz después de todo lo bueno que me ha pasado", asegura. Además, durante su charla para el podcast de Vicky Martín Berrocal, el edil elogia a su mujer como la principal responsable de que su relación funcione: "Es mérito de ella porque yo me siento muy cómodo al llegar a casa todos los días y verla".

Confiesa el alcalde Madrid que, antes de iniciar esta nueva etapa en su vida, "creía que me iba a costar mucho más". En este sentido, aludía a la edad que tiene: "Yo ya cumplo 50 y cuando te casas tan mayor, cuando has vivido tantos años solo y has cogido tantas manías ya en la vida...", reflexiona sobre los temores que tenía en un primer momento por el hecho de convivir bajo con su mujer, 21 años menor que él.

A la pregunta de qué es lo que más le gusta de la aristócrata, responde: "Lo tiene todo para mí. Es mi tranquilidad, mi refugio en la vida... tener ahí una persona que siempre va a apoyarme y estar conmigo, al igual que yo para ella". Él, por su parte, asegura que "trato de ser el mejor marido posible para estar a su altura". Así, echando la vista atrás, cuenta que "he tenido relaciones y otras novias, pero sabía que había alguien ahí fuera que iba a ser ella".

Sobre cómo es su día a día, afirma que su mujer "tiene un trabajo exigente y mi vida no es fácil con los compromisos que llenan la agenda... pero el tiempo que estamos juntos es de calidad”. Aludía de esta forma a la profesión de Teresa Urquijo, que es analista en la compañía inmobiliaria Merlin Properties. En tono de broma, señala el político que la nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias es "quien trae el dinero a casa".

"Yo me he casado para toda la vida, al menos esa es la intención", dice sobre la boda celebrada el pasado 6 de abril, sin duda una de las más mediáticas del año. Rememorando algunos de los momentos de aquel enlace, se ha referido a su baile nupcial con la aristócrata y cuyo resultado fue bastante singular. "Era el chotis de Madrid Madrid Madrid y queríamos hacer un homenaje a la ciudad que se saliera del vals tradicional", explica.

"Entrenamos una tarde una hora. Mi conclusión es que no vale solo con el entusiasmo y hay que tener un poco de práctica", reconoce. Tras lo que se vio, "que cada uno lo califique como quiera", admite entre risas. En cualquier caso, más allá de esa coreografía poco ortodoxa que ejecutaron, dice Almeida que fue algo "mágico". Así, aunque estaban rodeados de 400 personas, "no sentíamos que había nadie mirando y era algo entre ella y yo".

Por último, sobre el tema de estrenarse en la paternidad, el regidor considera que "no puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre-abuelo (...) Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe". Eso sí, sabe que "por una cuestión biológica, me voy a perder muchas cosas de mis hijos. No voy a vivir situaciones que mis padres disfrutaron conmigo". Dicho lo cual, desea que "ojalá llegue a los 94 años y pueda verlo", concluye.