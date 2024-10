El curioso momento 'divorcio' de Kelly Ripa y Mark Consuelos, el popular matrimonio de presentadores de la TV americana

Kelly Ripa y Mark Consuelos han dejado con la boca abierta a muchos de sus telespectadores, tras una curiosa situación vivida en su exitoso programa de entrevistas que dio pie a todo tipo de interpretaciones. En plató, el popular y unido matrimonio de presentadores de la televisión americana sacó el tema del divorcio e, incluso, planeó la idea de aplicárselo a ellos mismos.

Todo comenzó cuando la conductora de Live with Kelly and Mark, de 54 años, contó en directo: “Hace poco me encontré con un artículo fascinante en una revista sobre el aumento de lo que se denomina 'divorcio gris'". Se refería entonces a la tendencia en auge de parejas mayores de cincuenta que deciden separarse, según las últimas estadísticas.

“Se lo comenté a Mark y él inmediatamente se puso a la defensiva”, dijo la también actriz entre risas. A su lado, su esposo (53) también sonreía, aunque hay quien señala que no se le veía especialmente cómodo. En ese instante, este intervino y recordó el momento en que su mujer le habló de ello: “Volviste a casa de tu viaje y dijiste: '¡Leí este artículo increíble!'”, relató, sorprendido por el entusiasmo que había mostrado su esposa.

Pero Kelly Ripa no se quedó ni mucho menos callada, y le replicó en tono jocoso: “¡Es que la forma en la que estaba escrito el artículo casi me hizo querer divorciarme también!”. Tras ese instante, hubo espectadores del magacín que vieron un verdadero trasfondo en esas palabras, más allá del humor, puesto que el rostro de Mark Consuelos denotaba cierto nerviosismo.

Su historia de amor, digna de un guion de Hollywood

El matrimonio se conoció en 1994, cuando Mark hizo una prueba de casting para la popular telenovela All My Children, la serie que a la postre lanzaría a los dos al estrellato. Dos años después, se casaron en Las Vegas el 1 de mayo de 1996 y su romance copó todos los titulares de la época. Han pasado tres décadas de aquello y siguen juntos, una relación de la que han nacido sus hijos Michael (26 años), Lola (22) y Joaquin (20).

En 2023, el actor habló del secreto de su matrimonio con estas palabras: "Encuentra a alguien con quien te guste caminar por la playa, hablar sobre el futuro, sobre lo que quieres....”, contó a la revista Mr Feelgood. “Lo hacíamos cuando teníamos 24 años y lo seguimos haciendo ahora", aseveró, mientras trasladó su deseo de convertirse más pronto que tarde en abuelo.