Carolina Herrera hija se convierte en la mejor embajadora de la hermana de su novio en España

Carolina Herrera, la hija de la diseñadora venezolana y directora creativa de Herrera Fragancias, reunió la semana pasada a lo más in de nuestra sociedad en Madrid para dar a conocer la nueva colección de la firma Borgo de Nor. Se trata del proyecto de moda que Carmen Borgonovo y Joana de Noronha crearon en Londres en 2017. Carolina se implicó personalmente en estos actos y no sólo porque le gusten las propuestas de Borgo de Nor: una de las dos fundadoras de esta marca de lujo es la hermana de su novio, Pedro de Noronha.

© @sassadeo

Entre el miércoles 9 y el jueves 10, Carolina Herrera organizó distintos encuentros con Philocalist, la plataforma que tiene con Amparo Corsini y las fotógrafas Paz Jurista y Anunca Aísa para promover la cultura y el arte. Hubo un almuerzo organizado por Karla Covarrubias, mujer del empresario inmobiliario Ramón Hermosilla, al que no sólo acudieron la mujer de Manolo Falcó y sus compañeras. También contó con la presencia de princesas y otras aristócratas y otras chicas de moda.

© @philocaliststudiomadrid

Entre las asistentes se encontraban Alessandra de Osma y Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg, princesas de Hannover y de Baviera, respectivamente. Allí, coincidieron con Isabelle Junot, la empresaria Andrea Pascual, mujer de Beltrán Gómez-Acebo; la influencer Inés de Cominges; Valentina Suarez-de Zuloaga; Alejandra Domínguez Gila; la diseñadora Carmen de la Puerta y la artista Bárbara Pan de Soraluce. Cabe señalar que Sassa ya conocía Borgo de Nor desde hace años. De hecho, ya lució un vestido de la firma en la fiesta de su preboda con Christian de Hannover que celebró en 2018 en Lima para recibir a sus invitados.

© @sassadeo

Carolina no sólo se encargó de que todas las invitadas conocieran todas las propuestas de la marca. También se mostró muy cariñosa con Joana de Noronha, la hermana de su chico, que acababa de cumplir 49 años hacía sólo unos días. Sin duda, esta implicación por parte de la directora creativa de Herrera Fragancia es una prueba fehaciente de que su noviazgo, que ¡HOLA! desveló en marzo de 2023 y que ya tiene dos años, está completamente afianzado, a pesar de la distancia.

© @inesdecominges

© @borgodenor

Nacido en Lisboa en 1977, Pedro de Norohna tiene fijada su residencia en Londres, donde fundó la firma de inversiones Noster Capital en 2007. Anteriormente, el financiero portugués trabajó en Merrill Lynch y JP Morgan, donde ostentó el cargo de vicepresidente durante cuatro años –antes de emprender su propia aventura empresarial–. Siempre que sus compromisos se lo permiten, Pedro visita España para ver a Carolina, aunque también suele viajar para pasar tiempo con sus tres hijos: los dos adolescentes que tuvo en su primer matrimonio; y la pequeña Siena Leila, de casi cinco, fruto de su relación con la modelo turco danesa Tülin Şahin.

© GTRES

Por su parte, Joanna de Noronha, dos años mayor que su hermano, cofundó la Borgo de Foren Londres en 2017. Anteriormente, trabajó en el departamento de ventas de la marca de Diane Von Fürstenberg, entre otras firmas, y fue consultora de moda en una agencia de comunicación. Ahora, está completamente centrada en su nuevo proyecto con Carmen Borgonovo. Mientras que su socia se encarga de la dirección creativa, Joanna lleva la dirección comercial de Borgo de Nor, que se ha hecho un hueco en el sector del lujo. Entre sus seguidoras no sólo se encuentra Sassa de Osma, sino también Marie-Chantal Miller, mujer de Pablo de Grecia; Amelia Spencer, sobrina de Diana de Gales; y la cantante Kylie Minogue.