La transformación de Can Yaman para convertirse en ‘Sandokán’: 10 kilos menos y el pelo más largo que nunca

No es la primera vez que Can Yaman deja a sus seguidores con la boca abierta debido a un cambio de imagen. El actor ha demostrado saber adaptarse a las exigencias del guión y con su último trabajo lo ha vuelto a hacer una vez más. El intérprete turco ha terminado el rodaje de Sandokan, un papel muy importante para él ya que da vida al legendario personaje creado por Emilio Salgar, que le ha hecho perder más de 10 kilos: "La directora me dijo que debía parecer un pobre diablo. Me insistió en que no debía estar tan erguido y que bajara los hombros", han sido sus palabras para el diario Milliyet. ¿Quieres ver en qué ha consistido su transformación física? ¡No te pierdas el vídeo!