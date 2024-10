Melani Olivares abre su álbum más personal para felicitar a su hija Martina por su 18 cumpleaños

Melani Olivares celebró ayer la mayoría de edad de su hija Martina. La actriz organizó una fiesta en casa para su primogénita en la que no faltaron las flores, los globos y una gran merienda. "Por fin llegaron tus ansiados 18, Martina. Tu familia te ama mucho. Cómete la vida, amor, estaremos a tu lado siempre", le dijo la intérprete a su primogénita.

Con motivo de esta fecha tan especial, Melani compartió sus primeras fotos con Martina, a quien adoptó en Etiopía con tan solo tres meses. El proceso hasta poder coger a su hija en brazos fue largo y muy complicado. "Es la mayor experiencia que he tenido nunca, aunque fue complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de ser madre", contó en una entrevista concedida a la revista Shangay.

Cuando se convirtió en madre por primera vez, la actriz se cuestionaba constantemente si lo estaba haciendo bien o no. "Mi hija mayor es adoptada, tenía tres meses cuando fui a buscarla, y yo no me despertaba por las noches con su llanto. Pensaba que era una cuestión de apego, que yo no lo tenía porque ella era adoptada. Entonces era yo quien se despertaba cada cierto tiempo para comprobar si estaba bien", declaró en el programa Crianza con salud, de Televisión Española.

Sin embargo, cuando nacieron sus hijos Manuela y Lucho descubrió que no era una cuestión de adopción o no adopción porque con ellos le pasaba exactamente lo mismo. "No me despertaba. En un principio eso me parecía que estaba mal, porque tienes muchas opiniones externas que te dicen que eso está mal, que eres una malamadre por no oírlo, pero no me lo parece. Ser buena o mala pasa por saber qué necesidades tienen tus hijos e intentar cubrirlas desde ti".

Melani está muy orgullosa de Martina, quien, tras graduarse en el instituto y aprobar la EvAU, fichó por una agencia de artistas y modelos. También adora a Manuela, de 12 años, y a Lucho, de siete. Manuela es fruto de su relación con Javier Rojas y Lucho de su matrimonio con Gorka González, de quien se separó en 2018. En estos momentos, la actriz tiene la custodia exclusiva de sus dos hijos biológicos, tal y como contó en Los40. "El nivel de exigencia lo tienen que tener los hijos con los padres y los padres con los hijos, yo, ahí, me lavo las manos. Yo sé el compromiso que yo adquiero con mis hijos, el que adquiera el otro, no depende de mí".