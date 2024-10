Duarte, el Falcó más desconocido que apoya a Tamara en su nueva aventura televisiva

Tamara Falcó tiene una extensa familia formada por ocho hermanos. Por parte de su madre, Isabel Preysler, tiene a Chábeli, Julio José, Enrique y Ana, y por parte de su padre, Carlos Falcó, Manuel, Xandra, Duarte y Adara. La marquesa de Griñón se lleva estupendamente con todos ellos, algo que pudimos comprobar hace unos días en Got Talent, el programa de Telecinco en el que participa como jurado. Entre actuación y actuación, Tamara le dijo a su compañero Risto Mejide que su hermano Duarte se encontraba entre el público y el joven no dudó en levantarse para estrechar la mano del publicista y dar dos cariñosos besos a su hermana. Su aparición ante las cámaras fue muy breve, pero puso de relieve la estrecha relación que existe entre todos los hijos del fallecido marqués de Griñón.

© Telecinco

Duarte es fruto del tercer matrimonio de Carlos Falcó con la aristócrata Fátima de la Cierva. Tras estudiar un año de Economía y luego Marketing y Pedagogía, el joven se dedica al arte, concretamente a la pintura.

© Europa Press

A finales de 2020, Duarte presentó su primera colección de dibujos en la tienda de Ágatha Ruiz de la Prada situada en plena milla de oro madrileña. Parte de los beneficios de la venta de las obras se destinó a RedTDAH, una plataforma creada por él mismo para promover la difusión del Trastorno de Déficit e Hiperactividad, que él mismo padece. "Al ser hiperactivo, me ayuda muchísimo a nivel terapéutico y me viene fenomenal para la ansiedad. Cuando estoy triste o ansioso, me ayuda mucho pintar. Y no se me da mal, la verdad", contó el hijo del marqués de Griñón en la revista ¡HOLA!. "La hiperactividad es un don y una maldición al mismo tiempo, porque te ayuda mucho en lo creativo y somos muy espontáneos, graciosos y únicos", añadió.

© Telecinco

Duarte, que es vicepresidente de la Fundación + Vida, siempre ha apoyado a Tamara por sus creencias religiosas y en una ocasión peregrinó con ella a Medjugorje. "A mí Tamara me hizo reflexionar porque ella se volvió practicante cuando su entorno y su familia no eran excesivamente religiosos", aseguró en una entrevista concedida a Espejo Público en 2018.

© GTRES

La marquesa de Griñón contó en su documental, producido por ¡HOLA! Media y disponible en Amazon Prime Video, que estuvo a punto de convertirse en monja. "Yo me empecé a sentir tan bien que empecé a plantearme mi vocación… Lo que pasa es que es verdad que todo el mundo me decía… Iba a entrar en un convento e iba a sentir algo muy fuerte, lo que había escuchado de otras monjas… Y yo entraba en los conventos y hablaba con las monjas y las sentía como hermanas pero no sentía que era mi sitio… Y luego mi tío Miguel (Boyer) cayó enfermo y por otra serie de circunstancias por las que no podía entrar no era el momento adecuado…".

© Telecinco

Sobre este tema, Duarte expuso su opinión en el programa de Susanna Griso, apoyando una vez más a su hermana. "Lo que ella quería decir es que no lo descartaba ser monja, como yo no descarto que de repente yo tenga pasión por el alpinismo y de repente lo pruebe y descubra que es mi vocación. En esta vida no hay que cerrarle las puertas a lo bueno; a lo malo sí. No me extrañaría porque la fe es algo tan misterioso que podría pasarle a mi hermana o a mi. Hay casos de conversión como el de mi hermana, que nació en un entorno que tampoco era excesivamente religioso pero los hay todavía mucho más impactantes de gente totalmente radical en contra de la religión que luego se acaba convirtiendo".