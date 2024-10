Malú habla como nunca de su hija Lucía en 'El Hormiguero' y cuenta cómo le ha cambiado la maternidad

Malú está viviendo un muy buen momento tanto a nivel profesional como personal. La cantante ha sacado su primera colaboración con Prince Royce, Contigo, que se estrenó el pasado 10 de octubre. Un tema pensado para bailar, ya que es una bachata, y en el que se refleja la gran versatilidad de la artista para brillar en diferentes estilos musicales. Además, en tan solo 48 horas superaron los 2 millones de visualizaciones. Por este motivo, la intérprete de Blanco y negro ha acudido este lunes al programa de El Hormiguero para conversar con Pablo Motos, a quien le ha contado cómo ha sido trabajar con el cantante estadounidense. Pero eso no ha sido todo, porque ha hablado como nunca de su hija y ha desvelado que ligar, "se me da fatal".

Nada más entrar en el plató de televisión, ha sido recibida con mucho cariño y se ha fusionado en un abrazo con Pablo Motos. Tras comenzar la entrevista en la que ambos han bromeado sobre sus problemas de vista y las letras pequeñas de las cartas de los restaurantes, Malú ha hablado sobre su hija. A pesar de que la artista es muy discreta con su vida privada y mantiene a su hija totalmente alejada de los focos y en la estricta intimidad, le ha contado al presentador que la pequeña Lucía — que nació el 6 de junio de 2020 — sigue sus pasos musicales: "Tiene solo cuatro años y ya le encanta la música. Es muy graciosa", comenzaba explicando.

El padre de Malú, Pepe de Lucía, es una leyenda en el flamenco al igual que su tío, el legendario Paco de Lucía. Desde que era una niña, la música y el arte ha recorrido cada rincón de su casa y como era de esperar, su pequeña heredado la misma pasión. "Yo ahora le he puesto una maquinita de estas que le hablas y te pone lo que le pides. Creo que es bonito que tenga música de fondo. Ella a veces está sola, está jugando en su cuarto y canta sola. Me parece guay que ella tenga su independencia, que ponga su música, las canciones que quiera y esté ahí en su cuarto jugando", explicaba la coach de La voz kids, quien además, entre risas, ha contado que su niña "no para de reproducir un tema tras otro".

La pequeña, de cuatro años, fruto de la relación de la sobrina del conocido guitarrista y Albert Rivera, escucha todo tipo de géneros: "Pone Alicia Keys, Niña Pastori... mola mucho y ella se lo goza. A mí me encanta porque en mi casa había mucho flamenco, pero también se escuchaba de todo". E, incluso, ha desvelado que tuvo una época en la que "mi hermano escucha heavy y yo me enganché".

En cuanto a cómo la maternidad le ha cambiado la vida, la ganadora del premio Ondas de la Música a Mejor Artista en 2014, ha explicado que ahora tiene más miedos y es más precavida: "En Miami me tiré en paracaídas, pero me quedé con ganas de hacer puénting y todas estas locuras que me encantan. Yo antes me iba a volar, yo hacía de todo y ahora, es verdad que lo de puénting y esas historias, me cuestan. Incluso a la hora de conducir, lo de ir de noche de viaje da más miedo. Creo que es una forma natural, como que te sale solo".

La anécdota más divertida de la entrevista

Uno de los momentos más divertidos y espontáneos de la entrevista ha sido cuando Malú y Pablo Motos han intercambiado sus técnicas de ligue. "Se supone que es instintivo, ¿tú sabes? Yo no", comenzaba diciendo la estrella de la música antes de hacer una importante revelación al respecto: "Si me gusta alguien la lío, lo hago fatal, se me nota. Curiosamente cuando no voy a nada es cuando más consigo. Se ve que no pongo tanta intención". Unas declaraciones que realizaba mientras ella y el presentador mostraban a la audiencia sus caras de ligue. "Esa mirada puede ser muchas cosas, pero me recuerda a cuando te sienta mal la comida", añadía entre risas Malú.

Su buen momento profesional

Malú está en un buenísimo momento profesional. Por un lado, está como coach de La voz kids, donde se derrite con las actuaciones de los más pequeños. Además, este año se cumplen 25 años desde que su disco debut, Aprendiz, producido por Alejandro Sanz en 1998, saliera a la luz. Un álbum que la lanzó al estrellato y con el que consiguió hacerse un hueco entre las artistas más importantes del panorama musical en España. Además, ganó el triple disco de platino. Más de dos décadas que está celebrando con la gira A todo sí - 25 años de Aprendiz, la cual finaliza el próximo 18 de diciembre con un último concierto en el WiZink Center de Madrid: "Va a haber muchas sorpresas. He hablado con muchísimos compañeros, todos vienen. Celebrando 25 años tengas la posibilidad de cerrar un WiZink Center es muy emotivo y quiero hacer algo muy especial. No va a faltar ningún detalle y por ello, yo no voy a ganar mucho dinero. Lo que gano me lo gasto".

A esto hay que sumarle el gran éxito que ha tenido su colaboración con Prince Royce, que en tal solo 48 horas alcanzaron los 2 millones de visualizaciones. Los artistas quisieron crear un videoclip que le llegara a la gente al corazón, y así lo han conseguido. Han mostrado una realidad de la que se habla poco: las residencias. Un vídeo que busca, tal y como ellos mismos explican, "apoyar a todos nuestros mayores pasando una mañana junto a ellos bailando y jugando a su lado, con un resultado emotivo e insuperable".