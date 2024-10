Estos son los concursantes salvados en la última gala de 'Gran Hermano'

Durante el último debate de Gran Hermano, los concursantes se vieron envueltos en una ronda de nominaciones que dejó a ocho posibles candidatos para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Esa misma noche, la audiencia decidió que Jorge saliera de la lista en la que se encontraban también Javier, Adrián, Daniela, Edi, Nerea, Silvia y Laura. Sin embargo, la organización del programa decidió el pasado domingo que serían dos participantes los salvados en una misma noche.

Esta doble salvación ocurrió en dos tandas distintas. La primera fue gracias al poder del Big Bro, el cual estaba destinado a decidir quien salía de la lista. Los tres candidatos a adquirir esta potestad fueron Juan, Adrián y Manu, siendo este último el ganador al no obtener fallos y hacerlo en el tiempo más rápido. El joven gaditano, sin pensarlo dos veces, declaró que Laura era su salvada. "Ella tuvo el precioso gesto de dejarme salvado y le prometí que lucharía a muerte por el Big Bro y estoy muy orgulloso de haberla podido salvar", comentó. Además, la hija de María José Galera y el dj mantienen una relación, por lo que no resulta sorprendente que decidiera salvarla.

El segundo salvado fue elegido por los seguidores del programa, que decidieron que Javier dejara de estar nominado al ser la persona con menos votos para ser expulsado. Ion Aramendi le comunicó la noticia a Vanessa, la mujer de Javier, en secreto. Esta no pudo contener su emoción, agradeciendo al público: "Qué alegría me estás dando, de corazón. Me alegro mucho, hay gente que intenta mover las cosas y gracias a la audiencia. Si estamos aquí es porque la audiencia es soberana".

Con Javier y Laura fuera de la lista, los actuales nominados de Gran Hermano son Adrián, Daniela, Edi, Nerea y Silvia. De ahora en adelante, los expulsados no podrán optar a la vida extra, ya que esta fue de un uso y fue utilizada por Adrián para repescar a Juan. Es decir, sea quien sea el expulsado del jueves, no tendrá opciones de tener una segunda oportunidad en el reality. Sin embargo, tal y como compartió el conductor del debate, este martes será noche de doble salvación, indicando que los dos concursantes menos votados saldrán de la lista de nominados.

Los seguidores más acérrimos no están nada de acuerdo con estas nuevas mecánicas que ha adaptado el programa. Estos consideran que los concursantes no deberían poder elegir quien sigue en el concurso y quien no, ya que, para ellos, esto entorpece los votos de la audiencia.