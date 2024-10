Conmoción por la muerte del DJ Jackmaster a los 38 años por un accidente en Ibiza

Conmoción entre los seguidores de su música y su trayectoria artística. El DJ escocés Jack Revill, más conocido como Jackmaster, ha muerto a los 38 años en Ibiza, tal y como han confirmado sus familiares. “Su familia, Kate, Sean y Johnny, están destrozados. Todos estamos completamente desolados. Agradecemos el inmenso apoyo de amigos, colegas y seguidores, pero solicitamos privacidad mientras gestionamos el inmenso dolor por esta devastadora pérdida” comentaron.

Ellos mismos explicaron las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del músico, que se debió a las “complicaciones relacionadas con una lesión accidental en la cabeza”. Destacaron además el compromiso que tenía con sus fans y la pasión que sentía por su profesión. “La pasión de Jack por la música y su incansable afán por superar los límites creativos a través de su trabajo en el sello Numbers y en Rubadub Records de Glasgow, incluido el descubrimiento de innumerables artistas innovadores, le convirtieron en una figura querida y pionera en la comunidad de la música electrónica, tanto delante como detrás de los escenarios” dijo.

Otra de las cosas de las que hablaron en su mensaje fue de su éxito. “Su talento para mezclar géneros y ofrecer electrizantes sets de DJ y producciones le granjearon el respeto y la admiración de colegas y fans de todo el mundo. Su legado seguirá inspirando y su impacto en el mundo de la música de baile permanecerá indeleble”. El artista nació en Glasgow, donde comenzó su trayectoria profesional en la conocida tienda de discos Rubadub de Glasgow.

En sus inicios estuvo relacionado con los sellos Wireblock, Dress 2 Sweat, Point.One Recordings, Seldom Felt, TDSR, Fabric, Circo Loco en DC10, The Warehouse Project, Output, Berghain, Trouw y Sub Club, así como en festivales como Glastonbury, Unknown, Lost Village, Dekmantel, Bestival, T in the Park y Dimensions Festival. Precisamente mientras trabajaba en la citada tienda, Revill recibió el apodo de Jackmaster en referencia a un término musical acuñado en la escena musical house de Chicago a finales de los 80. El músico ganó el premio Breakthrough DJ Award en los DJ Mag’s Best of British Awards en 2010 y el premio al mejor DJ en 2014.

En 2016 fue galardonado con el premio de música electrónica Sub Club de los Scotthish Music Awards de la compañía SSE, convirtiéndose en el primer ganador de una nueva categoría dentro de los Scottish Music Awards. “Su talento para mezclar géneros y crear producciones electrizantes le granjearon el respeto y la admiración de colegas y fans de todo el mundo. Su legado seguirá inspirando y su impacto en la música de baile permanecerá imborrable” reconoce la familia. Este verano el músico había actuado en Europa, Reino Unido y Norteamérica.

Su última actuación fue hace un mes en la discoteca ibicenca Hï, aunque fue la discoteca Amnesia quien estos días le rindió homenaje con una gran pantalla en la que aparecía su foto, su fecha de nacimiento y la de su muerte. Recientemente había lanzado el single Nitro, con Kid Enigma. “Se trataba de sentirse inspirado en el club. Desgraciadamente ahora esos momentos son raros. Creo que la culpa es de los teléfonos y de que la gente no baila. Estoy muy agradecido a mis fans, pero me metí en la música porque me encanta bailar. Creo que ahora es un arte perdido” había dicho en una ocasión. Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia hacia el DJ.